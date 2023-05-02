Камила Валиева показала фотографии с высоты в 3200 метров

Олимпийская чемпионка 2022 года в команде, чемпионка Европы – 2022 российская фигуристка Камила Валиева, участвовавшая в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», посетила каток «Медеу» в Казахстане и поднялась на высоту в 3200 м.

«Мы почти на самом верху – где-то примерно 3200 м, и тут очень красиво. Немного облачно, поднимались мы как ёжики в тумане, но это, наверное, того стоило», – сказала Валиева в своём телеграм-канале.

26 апреля спортсменке исполнилось 17 лет. В сезоне-2022/2023 Валиева выиграла два этапа Гран-при России и чемпионат страны по прыжкам. В финале Гран-при России и на чемпионате страны Камила завоевала серебряные медали.

Расследование дела Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) до сих пор не завершено.