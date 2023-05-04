Дарья Усачёва — о неудавшемся переходе в танцы: катаюсь одна, этим всё сказано

Российская фигуристка Дарья Усачёва рассказала о номере на песню «А он мне нравится», который исполнит сегодня, 4 мая, на шоу Ильи Авербуха «Чемпионы. Любимые песни о главном».
«Мой номер не сказать что весёлый, но, думаю, каждый улыбнется после него. Готовилась я впопыхах, старалась успеть накатать, чтобы здесь показать максимально органичный красивый прокат. Чтобы всем понравилось, чтобы не было никаких смазанных моментов.
Я люблю выступать, почему бы не показать людям новую программу? Выступить на данном гала-вечере для меня — большая честь.
Что самое сложное в подготовке? Не могу сказать, что что-то было сложное, всё в удовольствие. Я была в предвкушении, поэтому трудностей не было.
Какие ощущения в связи с первым выходом на лед в сезоне? Ещё больше предвкушения — как встретят, какие будут у меня эмоции на льду во время проката, справлюсь ли с этим, как зал будет реагировать. Всё это вызывает только интерес и большое желание побыстрее выйти и откатать.
Я сейчас катаюсь одна, как вы могли заметить (смеётся). Мне кажется, этим всё сказано. В целом, как говорят: «Хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах», поэтому я считаю, что это лучше оставить при себе. Восстановила ли все тройные? Да. Препятствий для выступления в одиночном нет? Да (улыбается).
О чём будет номер? О влюблённой девушке, я бы сказала, одурманенной. Как поётся в песне, ей все говорят, что это не то, но он ей нравится. О такой лёгкой, влюблённой, весенней девушке.
Есть ли шансы увидеть меня на контрольных прокатах? Шансы есть всегда (улыбается). Все планы всегда рассматриваю и при первой же возможности воспользуюсь шансом», — передаёт слова Усачёвой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
Напомним, Усачёва хотела перейти в танцы на льду, но не сложилось.
- 4 мая 2023
-
20:05
-
19:59
-
19:32
-
19:26
-
19:16
-
18:59
-
18:54
-
18:49
-
18:42
-
18:37
-
17:53
-
17:37
-
13:09
-
09:21
- 3 мая 2023
-
22:15
-
21:50
-
19:35
-
19:06
-
18:50
-
17:34
-
10:54
-
00:18
- 2 мая 2023
-
22:25
-
22:02
-
21:10
-
21:02
-
20:11
-
19:06
-
17:15
-
16:00
-
15:12
-
09:36
- 1 мая 2023
-
18:01
-
11:55
- 30 апреля 2023
-
22:07