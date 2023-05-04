Дарья Усачёва — о неудавшемся переходе в танцы: катаюсь одна, этим всё сказано

Российская фигуристка Дарья Усачёва рассказала о номере на песню «А он мне нравится», который исполнит сегодня, 4 мая, на шоу Ильи Авербуха «Чемпионы. Любимые песни о главном».

«Мой номер не сказать что весёлый, но, думаю, каждый улыбнется после него. Готовилась я впопыхах, старалась успеть накатать, чтобы здесь показать максимально органичный красивый прокат. Чтобы всем понравилось, чтобы не было никаких смазанных моментов.

Я люблю выступать, почему бы не показать людям новую программу? Выступить на данном гала-вечере для меня — большая честь.

Что самое сложное в подготовке? Не могу сказать, что что-то было сложное, всё в удовольствие. Я была в предвкушении, поэтому трудностей не было.

Какие ощущения в связи с первым выходом на лед в сезоне? Ещё больше предвкушения — как встретят, какие будут у меня эмоции на льду во время проката, справлюсь ли с этим, как зал будет реагировать. Всё это вызывает только интерес и большое желание побыстрее выйти и откатать.

Я сейчас катаюсь одна, как вы могли заметить (смеётся). Мне кажется, этим всё сказано. В целом, как говорят: «Хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах», поэтому я считаю, что это лучше оставить при себе. Восстановила ли все тройные? Да. Препятствий для выступления в одиночном нет? Да (улыбается).

О чём будет номер? О влюблённой девушке, я бы сказала, одурманенной. Как поётся в песне, ей все говорят, что это не то, но он ей нравится. О такой лёгкой, влюблённой, весенней девушке.

Есть ли шансы увидеть меня на контрольных прокатах? Шансы есть всегда (улыбается). Все планы всегда рассматриваю и при первой же возможности воспользуюсь шансом», — передаёт слова Усачёвой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, Усачёва хотела перейти в танцы на льду, но не сложилось.