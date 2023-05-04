Алексей Ягудин: в эпоху современных гаджетов теряем самое главное — человеческое общение

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин перед шоу Ильи Авербуха «Чемпионы. Любимые песни о главном» рассказал о важности человеческого общения в современном мире.
На шоу, посвящённом Дню Победы, Ягудин покажет номер под композицию «Как молоды мы были».
«Мне кажется, самое главное, что в последнее время, в то время, когда появляются всевозможные гаджеты, которые находятся у вас в руках и, безусловно, позволяют, наверное, более гармонично существовать в современном мире, улучшают, облегчают нашу жизнь… но, к сожалению, знаете, как раньше было очень сложно согнать детей со двора домой, так сейчас очень сложно — говорю как отец двоих дочек — наоборот, сложно отправить детей на улицу. Но ценность поколений, наверное, в том, что в эпоху современных гаджетов мы теряем самое главное — человеческое общение. Когда ты можешь не через СМСки, не через какие-то тексты, e-mail, а вот так перед человеком сесть и откровенно поговорить. Бывают через почту, сообщения какие-то диалоги, но всегда проще договориться, когда идёт прямое человеческое общение. Только так могут решаться самые сложные насущные проблемы. Когда виртуально общаются мальчик и девочка, а потом люди встречаются в реальности — уже другие ощущения. Именно вот так, один на один. В современном мире мы, к сожалению, прячемся за всеми этими гаджетами. Мне бы хотелось, чтобы было больше человеческого общения», — передаёт слова Ягудина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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