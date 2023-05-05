Дарья Усачёва: невероятно счастлива вернуться к выступлениям

Российская фигуристка Дарья Усачёва оценила своё первое более чем за год выступление перед публикой. Накануне Усачёва приняла участие в шоу Ильи Авербуха в Москве, которое было посвящено Дню Победы.
После травмы бедра у Усачёвой были проблемы с исполнением прыжков, и фигуристка даже хотела перейти в танцы на льду, но не сложилось. В шоу Авербуха Дарья вновь вышла на лёд как одиночница.
«Ну что, это свершилось! Я невероятно счастлива вернуться к выступлениям, тем более на такой теплой публике. Я слышала все ваши аплодисменты, слова, мне очень приятно, спасибо за вашу поддержку. Было немного нервно, к слову, в «Мегаспорте» последний раз я выступала 1,5 года назад. Вновь ощутила весь спектр эмоций, присущий данным мероприятиям.
Фото можно посмотреть в телеграм-канале Дарьи Усачёвой.
Хочу выразить огромную благодарность Илье Авербуху за приглашение на такой прекрасный гала-вечер, а также за постановку нового номера. Сейчас я очень счастлива и надеюсь, что вам понравилось вчерашнее выступление и в целом все наше шоу.
Всем спасибо! Дальше — больше. Следующая остановка — Санкт Петербург, 7 мая. Там мы вновь с шоу Ильи Авербуха устроим незабываемый гала вечер, поэтому обязательно приходите», — написала Щербакова в своём телеграм-канале.
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