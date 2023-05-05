«Самое сложное — не превращать это в маскарад». Шоу Авербуха накануне Дня Победы

«Первая цель — чтобы это не называлось «шоу». Очень сложная задача — быть деликатным в этой теме, не спекулировать. Но при этом говорить на те темы, которые от молодого поколения всё дальше и дальше в силу временных рамок. Для меня этот праздник является основополагающим, стержневым, свою миссию я вижу в том, чтобы это дело продолжать.

Самое сложное — чтобы человек, который пляшет на коньках, надевая эту форму, не превращал это в маскарад и аттракцион. Это сложная задача, я стараюсь с этим справиться», — делился Илья Авербух перед шоу.

Опасения режиссёра не оправдались, тема Великой Отечественной войны оказалась обыграна корректно и многогранно, без излишнего пафоса. Особенностью гала-вечера стало то, что все номера были связаны единой сюжетной линией, одно выступление плавно перетекало в другое с помощью писем военных лет, поэтому фигуристы не делали поклоны. Илья попытался сделать целую театральную постановку, глубоко погрузив зрителей в атмосферу военных лет.

Начался гала-вечер с общего номера. Фигуристы беззаботно танцевали, радовались жизни, пока не зазвенела сирена, знаменующая начало войны. Плавно эта сцена перетекла в выступление Матвея Ветлугина под песню «До свидания, мальчики». Фигурист откатался очень проникновенно, а сопровождал его номер вокал Елизаветы Арзамасовой — актрисы и жены Авербуха. Следом на лёд вышли Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, воплотившие на льду вынужденную разлуку двух возлюбленных. Несмотря на юный возраст, фигуристы смогли убедительно отыграть эту историю.

«Они яркие, свободные, парящие. Чтобы мы понимали, какими были юные ребята, когда уходили защищать нашу страну», — объяснял Илья Авербух на открытой репетиции.

Ярким моментом гала-вечера стал дебютный прокат новоиспечённой пары Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный — они выступили под композицию «Эх, дороги». Фигуристы показали очень нежную историю любви, а вместе с тем продемонстрировали хороший уровень катания. Видно, что в эти четыре месяца, что ребята катаются вместе, они времени не теряли и нарабатывали мастерство.

Вслед за Ирой и Дэвидом на лёд вышел совсем юный фигурист Михаил Тихонов, показавший историю мальчика, ждущего отца с войны. Похожий сюжет достался и Алине Горбачёвой, которая выступила в роли девочки, которая вместе с мамой и маленьким братиком ждёт отца с фронта.

А вот Александр Самарин оказался по другую сторону этой истории. Фигурист предстал в роли солдата, который просит свою возлюбленную его дождаться. Нетрудно догадаться, что Саша выступал под песню «Жди меня».

Нашлось место на гала-вечере и крутым экспериментам. В одном из номеров приняли участие акробаты Григорий Забелло и Анатолий Сластин, показавшие на льду что-то вроде мужского парного катания под песню «Первым делом самолёты». Получилось очень зрелищно и задорно, зрители в зале были в восторге. Может быть, идея однополого катания всё-таки не такая уж и провальная?

Яркий жизнерадостный номер достался и Дарье Усачёвой. Фигуристка воодушевлённо откаталась под песню «А он мне нравится», показав, что она находится в неплохой форме. Ученица Тутберидзе не выступала больше года, и зрители по ней очень соскучились. На пресс-подходе перед гала-вечером Даша поделилась обнадёживающими новостями: ничего не препятствует её выступлению в одиночном катании и, возможно, мы увидим её на контрольных прокатах.

«Я сейчас катаюсь одна, как вы могли заметить. Мне кажется, этим всё сказано. В целом, как говорят: «Хочешь рассмешить бога — расскажи ему о своих планах», поэтому я считаю, что это лучше оставить при себе. Восстановила ли все тройные? Да. Препятствий для выступления в одиночном нет? Да.

Есть ли шансы увидеть на контрольных прокатах? Шансы есть всегда. Все планы всегда рассматриваю и при первой же возможности воспользуюсь шансом», — рассказала Усачёва.

Дарья Усачёва Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Трогательную семейную историю на льду воплотили Мария Петрова и Алексей Тихонов, выступившие вместе со своей дочкой Полиной. По сюжету мама и дочь дождались отца с войны.

«У нас такая семейная история. В то время семьи расставались, встречались, и вот это единение семьи, которое в душе, в сердце было всегда, мы пытаемся в этом номере показать. Насколько это всё трепетно и душевно — мать с дочерью ждут отца с войны», — рассказывала Петрова.

Самым эффектным моментом номера стала двойная поддержка: Тихонов держал на себе одновременно и Марию, и Полину — выглядело это очень зрелищно.

Ещё одно важное событие, которое произошло в рамках гала-вечера — это возвращение Александры Степановой и Ивана Букина после перерыва. Несмотря на то что фигуристы только недавно приступили к тренировкам, они уже уверенно выглядят на льду. Выступили Саша и Ваня под песню «Нежность» — получилось очень трогательно.

«Даже во время войны люди мечтали. Мечтали о том, что будет мир, и о том, что мы полетим в космос, поэтому звучит песня «Нежность». Конечно, мы говорим о том стремлении к тому, что люди будут в космосе, поэтому это главная песня наших космонавтов. А ребята будут изображать людей, которые находятся сейчас не вместе, но мечтают ещё о чём-то большем», — объяснял идею номера Авербух.

После выступления Степановой и Букина зрителей ждал сюрприз — мужской номер. На лёд на военной машине выехали все фигуристы-участники и начали задорно танцевать. Не обошлось и без трюков, но пока большинство фигуристов показывали прыжки и вращения, Забелло и Сластин продемонстрировали более рискованный элемент: один спортсмен сделал сальто прямо над другим. А завершился номер очень эффектной спиралью из 11 фигуристов.

Григорий Забелло и Анатолий Сластин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Затем с лирической постановкой под «Лебединую верность» на лёд вышли Евгения Медведева и Александр Энберт, которые уже достаточно давно не выступали вместе. К воссоединению фигуристы оказались подготовлены: высокие поддержки и даже тодес были на месте. Выглядели Женя и Саша очень скатанно, казалось, чуть-чуть потренироваться, и можно на соревнования. Роль парницы Жене однозначно идёт. Но спортсмены подчеркнули, что катаются они вместе все-таки не ради элементов, а ради искусства.

«Здесь музыка, которая про что-то такое тягучее, длинное, вообще не о том, что я её выбрасываю куда-то. Здесь всё-таки про отношения, про то, что мы, скорее, не можем расстаться, чем отпускаем друг друга», — рассказывал Энберт.

Евгения Медведева и Александр Энберт Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Поддержал лирический настрой Михаил Коляда, выступивший под «Кукушку». А Евгения Медведева показала трогательный прокат под песню «Я жду весну», воплотив историю девушки, тоскующей по своему любимому. Затем на лёд с эмоциональной постановкой под песню «Как молоды мы были» вышел Алексей Ягудин. Олимпийский чемпион откатался настолько трогательно, что заслужил самые громкие овации вечера.

«Эта песня — мощнейший вокал, мощнейший текст, наверное, говорит о том, что было в определённом отрезке. Сейчас, сбросив этот груз, хочется показать, что мы должны — я не настаиваю — но постараться ценить каждый момент нашей жизни. Даже в этой песне есть слова, что и друзья есть, и цветы на дороге, друзья, которых мы прощали и которых никогда не простим — это всё про нашу жизнь, но вместе с этими моментами, хоть и не очень приятными, мы всё равно внутренне растём», — сказал Ягудин.

Завершилось же шоу на весёлой ноте задорным танцем фигуристов под «Калинку».

«Эта программа может дать толчок к тому, чтобы быть ежегодной, потому что то, как проживают её ребята, то, как проходит её каждый из спортсменов — чувствуется, что это важно для ребят всех поколений», — сказал Илья Авербух.

Ждём «Любимые песни о главном» в следующем году уже с новыми номерами.