Бестемьянова отреагировала на первую публикацию Костомарова после госпитализации

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова обрадовалась первой публикации фигуриста Романа Костомарова после госпитализации.

«Я очень рада! Это замечательная новость для всех, кто за него переживал все последние месяцы. Скорейшего ему выздоровления!» — приводит слова Бестемьяновой Metaratings.

10 января 2023 года Костомаров попал в реанимацию, куда его доставили с диагностированной пневмонией. В начале февраля стало известно, что ему необходимо ампутировать пальцы рук и стопу из-за ухудшения состояния здоровья: у спортсмена развилась гангрена. В конце февраля он перенёс инсульт.

В конце марта Костомарову из-за некроза тканей ампутировали стопы, голени, кисть правой руки и пальцы левой. После этого состояние здоровья фигуриста постепенно стало улучшаться. Тогда же стало известно, что он готовится к протезированию.