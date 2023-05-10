Анна Семенович опровергла свои слова 20-летней давности про алкоголизм Романа Костомарова

Бывшая российская фигуристка Анна Семенович прокомментировала скандальную фразу 20-летней давности, сказанную в адрес своего бывшего партнёра Романа Костомарова.

Тогда Семенович заявляла, что Костомаров приходил на тренировки выпившим и из-за этого мог порой нагрубить или даже ударить коллег, а также мог просто не выйти на лёд из-за ночных гуляний.

«Вырвали фразу из контекста. Все выпивали после соревнований, все ругались. Когда ты катаешься в паре, это естественно. В процессе тренировок ты ругаешься, могут вылетать и матерные слова. Я ни в коем случае не говорила, что Рома – алкоголик, гад. Это ужасная клевета. Мне безумно неприятно было читать эти заголовки», — сказала Семенович на YouTube-канале «Алёна, блин!».