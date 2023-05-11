«Здоровая и спокойная ревность есть». Кацалапов — о переходе Степановой и Букина к Жулину

Олимпийский чемпион в команде, серебряный призёр Игр в танцах на льду, чемпион мира и Европы Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, поделился мнением о переходе танцевального дуэта Александры Степановой и Ивана Букина к тренеру Александру Жулину.
«Вызывает ли переход Степановой и Букина к Жулину ревность? Мы обсуждали это с Викой совсем недавно. Ответа пока нет. Возможно, он и есть, просто пока непонятно – это межсезонье, переходы, хочется посмотреть на ребят с нашей командой в действии. Может быть, чуть-чуть попозже сможем ответить. Но, конечно, такая здоровая и спокойная ревность присутствует», – сказал Кацалапов в подкасте «Произвольная программа».
Напомним, до перехода Степанова и Букин на протяжении 15 лет тренировались под руководством Александра Свинина и Ирины Жук. Сезон-2022/2023 дуэт пропускал.
- 11 мая 2023
-
13:04
- 10 мая 2023
-
23:35
-
22:33
-
20:23
-
20:18
-
20:06
-
19:46
-
19:22
-
19:16
-
18:53
-
18:09
-
17:48
-
15:57
- 9 мая 2023
-
20:04
-
15:56
-
15:18
-
14:40
-
14:03
-
13:40
-
13:24
-
13:05
-
12:20
-
11:21
-
00:58
-
00:52
-
00:29
-
00:29
-
00:14
-
00:09
- 8 мая 2023
-
23:30
-
23:16
-
22:51
-
21:39
-
21:15
-
21:04