«Здоровая и спокойная ревность есть». Кацалапов — о переходе Степановой и Букина к Жулину

Олимпийский чемпион в команде, серебряный призёр Игр в танцах на льду, чемпион мира и Европы Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, поделился мнением о переходе танцевального дуэта Александры Степановой и Ивана Букина к тренеру Александру Жулину.

«Вызывает ли переход Степановой и Букина к Жулину ревность? Мы обсуждали это с Викой совсем недавно. Ответа пока нет. Возможно, он и есть, просто пока непонятно – это межсезонье, переходы, хочется посмотреть на ребят с нашей командой в действии. Может быть, чуть-чуть попозже сможем ответить. Но, конечно, такая здоровая и спокойная ревность присутствует», – сказал Кацалапов в подкасте «Произвольная программа».

Напомним, до перехода Степанова и Букин на протяжении 15 лет тренировались под руководством Александра Свинина и Ирины Жук. Сезон-2022/2023 дуэт пропускал.