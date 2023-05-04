«Находимся в предвкушении». Степанова и Букин — о возвращении на лёд после перерыва

Многократные призёры чемпионатов Европы, двукратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин рассказали о возвращении на лёд.
Степанова и Букин не катались вместе почти год из-за беременности партнёрши, которая недавно стала мамой. Их возвращение произойдёт сегодня, 4 мая, в шоу Ильи Авербуха «Чемпионы. Любимые песни о главном». Степанова и Букин исполнят номер под композицию «Нежность».
Степанова: Что чувствуем, выходя на лёд после перерыва? Мы очень соскучились, находимся в предвкушении. Очень ждём зрителей!
Букин: Я так старался, что даже упал на репетиции! Но надеюсь, что на нашем первом после перерыва выступлении я удержу себя на ногах.
Степанова: Как проходила подготовка к возвращению? Мы просто взяли и вышли на лёд.
Букин: Собрались, встали, проснулись, умылись и решили поехать.
Степанова: Как чувствуем себя в роли родителей? Ну, Ваня родителем стал год назад…
Букин: Год и четыре месяца, да.
Степанова: А я совсем недавно. Прекрасно, мы очень счастливы.
Букин: Очень!
Степанова: Это потрясающие чувства, мне кажется.
Букин: Как нам удалось прийти в форму после родов? Я, кстати, реально похудел…
Степанова: Да как? Молча!
Букин: Она просто не ест (смеётся).
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