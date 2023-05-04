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«Находимся в предвкушении». Степанова и Букин — о возвращении на лёд после перерыва

Многократные призёры чемпионатов Европы, двукратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин рассказали о возвращении на лёд.

Степанова и Букин не катались вместе почти год из-за беременности партнёрши, которая недавно стала мамой. Их возвращение произойдёт сегодня, 4 мая, в шоу Ильи Авербуха «Чемпионы. Любимые песни о главном». Степанова и Букин исполнят номер под композицию «Нежность».

Степанова: Что чувствуем, выходя на лёд после перерыва? Мы очень соскучились, находимся в предвкушении. Очень ждём зрителей!

Букин: Я так старался, что даже упал на репетиции! Но надеюсь, что на нашем первом после перерыва выступлении я удержу себя на ногах.

Степанова: Как проходила подготовка к возвращению? Мы просто взяли и вышли на лёд.

Букин: Собрались, встали, проснулись, умылись и решили поехать.

Степанова: Как чувствуем себя в роли родителей? Ну, Ваня родителем стал год назад…

Букин: Год и четыре месяца, да.

Степанова: А я совсем недавно. Прекрасно, мы очень счастливы.

Букин: Очень!

Степанова: Это потрясающие чувства, мне кажется.

Букин: Как нам удалось прийти в форму после родов? Я, кстати, реально похудел…

Степанова: Да как? Молча!

Букин: Она просто не ест (смеётся).