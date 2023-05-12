Дарья Усачёва: моё катание вы ещё точно увидите, и не раз

Российская фигуристка Дарья Усачёва создала YouTube-канал и в первом видео ответила на вопросы болельщиков.

В сезоне-2021/2022 Усачёва получила серьёзную травму, после которой долго восстанавливалась. Дарья пробовала даже перейти в танцы на льду, но партнёра не нашла. В шоу Ильи Авербуха «Любимые песни о главном» Усачёва вновь выступала как одиночница.

«Ожидается ли моё возвращение в спорт? Я уверена, что ожидается. Активно ожидается. Моё катание вы ещё точно увидите, и не раз. Я продолжаю радовать вас выступлениями. Вся информация будет в моих соцсетях. Ждите новостей.

Что хуже: потерпеть неудачу или так и не попробовать? Мой ответ однозначен. Попробовать и потерпеть неудачу. За последнее время я поняла, что лучше делать всё, как чувствуешь, искренне, без каких-то страхов, не скрывая ничего. Иначе будет либо поздно, либо просто пожалеешь о том, что не попробовал. Не попробуешь – не узнаешь, поэтому делайте, как чувствуете.

Когда поняла, что фигурное катание – моё главное занятие? Поняла, когда перешла в группу Этери Георгиевны. У неё сразу всё серьёзно, и ты это сам понимаешь. Плюс осознаешь, что всё твоё детство потрачено на тренировки, а также твоё время и нервы, родителей, тренеров, и это всё надо развивать дальше, а не выкидывать куда-то. Это уже становится не каким-то хобби, а твоей профессией, работой – и только профессионально, никак иначе», — сказала Усачёва.