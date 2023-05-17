Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Редактор «Бомборы» рассказала, что было самым сложным в работе над фанбуком Трусовой

Редактор «Бомборы» рассказала, что было самым сложным в работе над фанбуком Трусовой
Аудио-версия:
Комментарии

Редактор издательства «Бомбора», которое работало над фанбуком российской фигуристки Александры Трусовой, Евгения Фоменко рассказала о сложностях, с которыми она столкнулась в процессе разработки произведения.

«Самое сложное? Наверное, найти, согласовать, утвердить всю информацию у фотографов, художников, а также у самой Саши, поскольку она очень занята. У нас, как я уже говорила, много фотографий от нескольких фотографов, а ещё на конкурс фан-артов прислали невероятное количество работ. Саша с семьёй отбирали рисунки сами. Наверное, выбрали несколько десятков иллюстраций, которые показались им самыми интересными, но мы смогли включить лишь 10 или 15 по некоторым юридическим вопросам. Поскольку действует авторское право, мы не можем просто так использовать чужие иллюстрации, нужно было с каждым автором связываться, получать разрешение. Тем, чьи работы в итоге вошли в фанбук, мы отправим его в подарок», — рассказала Фоменко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дарье Кирюхиной.

Материалы по теме
В конце мая выйдет вторая книга о Трусовой. Редактор рассказала всё о работе с фигуристкой
Эксклюзив
В конце мая выйдет вторая книга о Трусовой. Редактор рассказала всё о работе с фигуристкой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023