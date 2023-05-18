Олег Васильев: я рад, что уехал из Америки и не застал того, что сейчас там творится

Олимпийский чемпион в парном катании Олег Васильев поделился мнением о том, куда движется сейчас фигурное катание.

«Я задумался о том, что современный спорт слишком зашёл в тупик и изживает себя, когда прочитал, что Мэдисон Хаббелл намеревается встать в пару с Габриэлой Пападакис и пропагандировать однополые пары. Возможно, наш вид спорта спустя какое-то время просто переформатируется в какое-то шоу. С трансгендерами, небинарами, женскими и мужскими дуэтами и так далее.

На самом деле я очень рад, что уехал из Америки десять лет назад и не застал всего того, что сейчас там творится, в том числе в фигурном катании. Стандартная картина на катке: тренер стоит, засунув руки в карманы, чтобы ненароком ни до кого не дотронуться, улыбка на лице и всем доволен. Если где-то ты хоть немного отошёл от общепринятых стандартов, не факт, что завтра тебя вообще пустят на каток.

С другой стороны, я вижу, что тренироваться так, как это надо, заступая за пределы возможного, в Америке готовы выходцы либо из русских семей, либо из азиатских. Просто задайте себе вопрос: сумел бы Илья Малинин добиться всего того, что он показывает сейчас, будь он американцем по менталитету? Очень сомневаюсь», — приводит слова Васильева Russia Today.