Филипп Херш: cудя по постам Валиевой на Мальдивах, её особо ничего не беспокоит

Американский журналист Филипп Херш считает, что российская фигуристка Камила Валиева специально принимала запрещённое вещество, которое обнаружили у спортсменки за полтора месяца до Олимпиады-2022.

«Кенийский бегун на длинные дистанции был временно отстранён от участия в соревнованиях за приём того же препарата, триметазидина, который был обнаружен в пробе российской фигуристки Камилы Валиевой за шесть недель до Олимпиады-2022. На всякий случай, если вы хотите верить, что это был несчастный случай, когда Валиева принимала запрещённое вещество…

Следующий шаг в рассмотрении дела Валиевой о задержке вручения медалей в общекомандном зачёте перенесён с 22 июля на август. Я не удивлюсь, если увижу, что это затянется на следующий год. Судя по её постам на Мальдивах, Валиеву особо ничего не беспокоит», — написал в «Твиттере» Херш.