Виктория Синицина опубликовала фотографии в купальнике

Российская фигуристка Виктория Синицина поделилась фотографиями с отдыха на пляже.
«Тихо, спокойно, будто весь мир остановился», — написала Синицина под фото в своих соцсетях.
Фото: из личного архива Виктории Синициной
Фото: из личного архива Виктории Синициной
Фото: из личного архива Виктории Синициной
Напомним, Синицина выступает в танцах на льду в дуэте с фигуристом Никитой Кацалаповым. Эта танцевальная пара образовалась в начале сезона-2014/2015.
Первую крупную награду они завоевали в 2019 году — серебряную медаль чемпионата мира в Сайтаме (Япония). В следующем сезоне они стали чемпионами Европы, а в 2021 году — чемпионами мира. На Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) подопечные Александра Жулина завоевали серебряные награды в личных соревнованиях, уступив лишь французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону, а также золото в командном турнире.
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