«Элитарно-странный вид фигурного катания». Масленникова — об очереди в танцах на льду

Тренер по танцам на льду, хореограф, постановщик ледовых шоу Ильи Авербуха Елена Масленникова высказала своё мнение по поводу очереди в танцах на льду.
«Не знаю, это какая-то традиция историческая. Я думаю, что глобально это связано с тем, что мы не можем какими-то элементами обойти соперников, как в одиночном катании: напрыгал четверных, оторвался, и ты ничего не можешь сделать. Там тоже есть своя очередь, но всё-таки не до такой степени, потому что у тебя есть возможность просто технически вырваться. А у нас нечем. То, что ты классно катаешься, ещё не повод, что тебя поставят на три ступени вперёд. Именно потому, что здесь очень большая субъективность, возникает очередь. Такой вот элитарно-странный вид фигурного катания.
И я не вижу здесь предпосылок к каким-то изменениям. Мне кажется, должен встать какой-то очень креативный человек над нашими танцами, который разрешит ставить танцоров сразу выше, если они действительно чем-то поразили. Но тут же восстанут другие тренеры и скажут: «Какого чёрта вообще? Я шёл к этому со своей парой пять лет, а тут какой-то Пупкин взорвал. Чем?» Исключением из правил были Пападакис и Сизерон, которые удивительным образом вырвались. И слава богу, что так произошло в истории танцев на льду», — сказала Масленникова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
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