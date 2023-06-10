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Наталья Бестемьянова: ISU и дальше будет терять деньги, пока не допустят россиян

Наталья Бестемьянова: ISU и дальше будет терять деньги, пока не допустят россиян
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова отреагировала на информацию о снижении финансирования и доходов Международного союза конькобежцев (ISU) из-за отсутствия российских фигуристов на соревнованиях под эгидой организации.

Ранее из аудиторского отчёта, опубликованного на сайте ISU, стало известно, что международная федерация практически не получала доходов от рекламы и медиаправ.

«То, что у ISU будут проблемы с доходами без наших фигуристов, было понятно сразу — мы это знали заранее. Просто сейчас они решились опубликовать этот доклад. Никому больше не интересны междусобойчики на международных соревнованиях, где нет нас. ISU и дальше будет терять деньги, пока не допустят наших. Надеюсь, эти финансовые потери подтолкнут ISU к тому, что российских фигуристов скоро вернут на мировую арену. Надежда умирает последней», — приводит слова Бестемьяновой «Матч ТВ».

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