Бывший российский фигурист назвал причиной перехода в США отсутствие международных стартов

Фигурист Иван Десятов, ранее сменивший российское гражданство на белорусское, рассказал о причинах переезда в США.
«Если думать о том, каково было уезжать, то очень сложно. Именно поэтому я старался об этом не думать. Я не пускал всё на самотёк, просто понимал на тот момент: если очень сильно об этом думать, то я не уеду.
Главной причиной переезда было желание представлять себя и свою команду на международном уровне. Как мы знаем, Беларусь и Россия не могут сейчас этого делать. И неизвестно ещё, сколько лет не смогут. Или времени.
Здесь, в США, я тоже до сих пор не могу кататься на международных соревнованиях, но это в большей степени контролируемо мной, чем какой-то ситуацией в мире», — сказал Десятов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дарье Кирюхиной.
- 13 июня 2023
-
13:45
-
13:30
-
12:50
-
11:15
-
09:56
- 12 июня 2023
-
22:55
-
20:22
-
16:26
-
10:26
- 11 июня 2023
-
13:04
-
00:20
- 10 июня 2023
-
23:12
-
22:59
-
19:51
-
19:29
-
19:02
-
18:32
-
11:40
-
10:50
-
09:47
-
00:08
- 9 июня 2023
-
22:11
-
16:13
-
15:03
-
14:54
-
12:08
-
11:43
- 8 июня 2023
-
20:33
-
15:23
-
15:10
-
14:58
-
11:18
- 7 июня 2023
-
00:55
- 6 июня 2023
-
23:45
-
17:21