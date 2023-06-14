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Агент Ари Закарян: Илья Малинин — такое же явление, как Майкл Джордан и Усэйн Болт

Агент Ари Закарян: Илья Малинин — такое же явление, как Майкл Джордан и Усэйн Болт
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Спортивный агент Ари Закарян поделился мнением об американском фигуристе Илье Малинине. Агент сравнил фигуриста со спортивными легендами, а также назвал Малинина лидером мирового фигурного катания.

«Для меня Илья — это такое же явление, как Майкл Джордан, Усэйн Болт, Майкл Фелпс или Роджер Федерер. Если всё будет нормально, то он может стать спортсменом такого же уровня и поднимет уровень фигурного катания и его ценность так же, как в своё время Мишель Кван — благодаря ей многие фигуристы начали зарабатывать очень хорошие деньги.

Я всё мониторю, за всем слежу. Всегда приятно, когда есть болельщики, хорошие отзывы, в том числе и из России. Но я бы не хотел говорить, что Илья принадлежит какой-то национальности, я в нём вижу глобального лидера нашего спорта. Пусть Малинин будет кумиром и для Африки, и для Монголии, и для России, и для Америки», — приводит слова Закаряна Sport24.

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