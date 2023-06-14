Петросян и Мозалёв являются самыми тестируемыми РУСАДА фигуристами в 2023 году

Российские фигуристы, выступающие в одиночном фигурном катании, Аделия Петросян и Андрей Мозалёв являются самыми тестируемыми Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) фигуристами в 2023 году. ТАСС сообщает, что спортсмены проверялись на допинг трижды за последние пять месяцев.
Также известно, что дважды РУСАДА проверило в 2023 году на допинг 12 фигуристов, в том числе Софью Акатьеву, Дмитрия Алиева, Михаила Коляду, Елизавету Туктамышеву и Дарью Усачёву.
16-летняя Аделия Петросян является победительницей финала Гран-при России (2023) и бронзовым призёром чемпионата России (2022). Она первой среди женщин исполнила четверной риттбергер. 20-летний Андрей Мозалёв — бронзовый призёр чемпионата России (2022) и чемпион мира среди юниоров (2020).
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