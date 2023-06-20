Кацалапов — о завершении карьеры: никаких заявлений мы с Синициной не делали

Двукратный олимпийский чемпион в команде Никита Кацалапов перед шоу Татьяны Навки в Сочи прокомментировал слухи о том, что они с супругой и партнёршей Викторией Синициной завершили спортивную карьеру.
Синицина и Кацалапов пропустили сезон-2022/2023 и не попали ни в основной, ни в резервный состав сборной России на следующий сезон. Это дало специалистам, журналистам и болельщикам повод обсуждать фактическое завершение фигуристами карьеры.
«Никаких заявлений мы с Викторией не делали. Просто сейчас второй год катаемся в шоу, получаем огромное удовольствие, набираемся опыта — актёрского и ледового», — приводит слова Кацалапова «РИА Новости Спорт».
Напомним, на Олимпийских играх в Пекине Синицина и Кацалапов завоевали золото в команде и серебро в личном турнире. Виктория и Никита – чемпионы мира – 2021, двукратные чемпионы Европы.
- 20 июня 2023
-
21:38
-
21:17
-
13:36
-
13:34
-
12:24
-
11:46
- 19 июня 2023
-
23:15
-
22:15
-
20:29
-
19:01
-
14:24
-
13:06
-
09:39
- 18 июня 2023
-
23:40
-
23:39
-
16:12
-
13:42
-
11:26
-
10:10
- 17 июня 2023
-
18:27
-
12:42
- 16 июня 2023
-
22:58
-
20:17
-
19:45
-
19:24
-
19:11
-
18:47
-
15:32
-
13:34
-
13:09
- 15 июня 2023
-
21:27
-
19:03
-
13:04
-
12:40
- 14 июня 2023
-
22:42