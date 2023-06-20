Кацалапов — о завершении карьеры: никаких заявлений мы с Синициной не делали

Двукратный олимпийский чемпион в команде Никита Кацалапов перед шоу Татьяны Навки в Сочи прокомментировал слухи о том, что они с супругой и партнёршей Викторией Синициной завершили спортивную карьеру.

Синицина и Кацалапов пропустили сезон-2022/2023 и не попали ни в основной, ни в резервный состав сборной России на следующий сезон. Это дало специалистам, журналистам и болельщикам повод обсуждать фактическое завершение фигуристами карьеры.

«Никаких заявлений мы с Викторией не делали. Просто сейчас второй год катаемся в шоу, получаем огромное удовольствие, набираемся опыта — актёрского и ледового», — приводит слова Кацалапова «РИА Новости Спорт».

Напомним, на Олимпийских играх в Пекине Синицина и Кацалапов завоевали золото в команде и серебро в личном турнире. Виктория и Никита – чемпионы мира – 2021, двукратные чемпионы Европы.