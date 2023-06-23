Фигуристка Константинова: я всегда за мягкий подход к ребёнку

Российская фигуристка Станислава Константинова, которая в январе официально объявила о завершении карьеры, рассказала о своём подходе в тренерской деятельности.
«Я, наверное, всегда за мягкий подход к ребёнку. Даже не мягкий, а, скорее, позитивный. Меньше концентрироваться на каких-то негативных моментах и больше на позитивных, чтобы любая тренировка приносила пользу и проходила на положительной ноте. Не очень сильно углубляться в какие-то ошибки, а переключать внимание и максимально сохранять боевой настрой.
У меня очень много было моментов в карьере, когда приходилось выполнять большой объём одинаковой работы. Она не всегда получалась, но вместо того, чтобы переключить внимание спортсмена, тренер продолжал давить. На мой взгляд, это не совсем правильно», — сказала Константинова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.
- 23 июня 2023
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:24
-
13:15
-
11:42
-
02:40
-
00:25
- 22 июня 2023
-
20:25
-
20:18
-
17:40
-
17:40
-
17:29
-
15:33
-
14:27
-
13:54
-
12:44
-
11:52
- 21 июня 2023
-
21:32
-
21:19
-
17:41
-
14:45
-
12:47
-
12:32
-
12:28
-
11:32
- 20 июня 2023
-
21:38
-
21:17
-
13:36
-
13:34
-
12:24
-
11:46
- 19 июня 2023
-
23:15
-
22:15
-
20:29