Фигуристка Константинова: я всегда за мягкий подход к ребёнку

Российская фигуристка Станислава Константинова, которая в январе официально объявила о завершении карьеры, рассказала о своём подходе в тренерской деятельности.

«Я, наверное, всегда за мягкий подход к ребёнку. Даже не мягкий, а, скорее, позитивный. Меньше концентрироваться на каких-то негативных моментах и больше на позитивных, чтобы любая тренировка приносила пользу и проходила на положительной ноте. Не очень сильно углубляться в какие-то ошибки, а переключать внимание и максимально сохранять боевой настрой.

У меня очень много было моментов в карьере, когда приходилось выполнять большой объём одинаковой работы. Она не всегда получалась, но вместо того, чтобы переключить внимание спортсмена, тренер продолжал давить. На мой взгляд, это не совсем правильно», — сказала Константинова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.