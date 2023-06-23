«В спорте показала всё, что могла». Интервью с фигуристкой Константиновой

С завершением карьеры Станиславы Константиновой женское одиночное катание, безусловно, очень много потеряло. В юниорский период она считалась очень перспективной спортсменкой и делила пьедестал с Алиной Загитовой. Выйдя во взрослые, девушка успела съездить на чемпионаты мира и Европы, взять бронзу Универсиады, но затем что-то пошло не так.

Станислава долго боролась и продолжала соревноваться, пытаясь реанимировать себя. Даже решилась уйти от Валентины Чеботарёвой, у которой тренировалась с девяти лет, и переехать из родного Санкт-Петербурга в Москву.

К сожалению, ни у Александра Волкова, ни у Виктории Буцаевой фигуристка долго не прокаталась и в 22 года завершила карьеру.

Теперь Станислава заняла место по другую сторону баррикад и с удовольствием тренирует юных спортсменов. Прямо сейчас она работает на сборах в Сочи, которые организовала ассоциация фигуристов I.S.A.

В интервью «Чемпионату» Константинова рассказала, увидим ли мы её снова на льду и чем, помимо тренерства, ей хочется заниматься.

«В тренерстве себя намного лучше чувствую»

— Станислава, насколько уверенно вы сейчас чувствуете себя в роли тренера?

— На самом деле, я чувствую себя уверенно, но знаю: чтобы стать реально хорошим специалистом, нужно постоянно беспрерывно учиться. Мне очень нравится, что я могу передать все знания, которые накопила в спорте: получила от тренеров, у которых каталась и у тех, с кем каталась. Вообще, использовать весь соревновательный опыт и делиться также уже какими-то более техническими интересными моментами.

— Есть что-то, что вам не нравилось в тренировочном процессе во время спортивной карьеры и теперь вы не станете этого делать, будучи сами тренером?

— Я, наверное, всегда за мягкий подход к ребёнку. Даже не мягкий, а скорее позитивный. Меньше концентрироваться на каких-то негативных моментах и больше на позитивных, чтобы любая тренировка приносила пользу и проходила в положительном ключе. Не очень сильно углубляться в какие-то ошибки, а переключать внимание и максимально сохранять боевой настрой.

У меня очень много было моментов в карьере, когда приходилось выполнять большой объём одинаковой работы. Она не всегда получалась, но, вместо того чтобы переключить внимание спортсмена, тренер продолжал давить. На мой взгляд, это не совсем правильно.

Станислава Константинова с юными фигуристами Фото: из личного архива Станиславы Константиновой

— Как считаете, что сложнее: кататься самой или тренировать?

— Самой кататься, конечно! (Смеётся.) Во всём есть свои сложности. Тренер — это ответственность. Это не просто пришёл, посидел, попил кофе, покатался, дал задание, что-то показал. Это нужно мотивировать ребёнка, дать ему какую-то уверенность, подготовить программу. Там очень много тонкостей и очень много именно мыслительной работы.

У спортсменов абсолютно другие физические затраты и эмоционально нужно всё время концентрироваться. Сейчас в тренерстве я себя намного лучше чувствую: я очень добрая такая, весёлая, спокойная!

«Очень люблю ставить программы, меня это зажигает»

— Сами часто сейчас тренируетесь?

— Поначалу я только работала, не было особо времени, да и в целом желания тренироваться. Наверное, лишь спустя почти год после того, как завершила карьеру, постепенно стала бегать, кататься, заниматься в зале. Только сейчас во мне проснулось желание, перестало тошнить каждый раз, когда начинаю заниматься (смеётся).

— А какие у вас отношения с прыжками?

— Слава богу, прыгаю все двойные, дупель — плюс-минус. Но, конечно, очень многое зависит от травм, которые тянутся ещё со спорта. Если проведу хорошую подготовку и поработаю несколько недель над тем, чтобы подготовить свои стопы и спину, то в целом проблем не будет. Но прыгать каждый день с большими нагрузками, я не смогу.

Станислава Константинова Фото: Из личного архива

— Помимо тренерства, вы также пробовали себя в роли постановщика. Хотите развиваться в этом направлении?

— Конечно, я уже давно ставлю программы. Ещё до того, как закончила карьеру, пробовала себя в качестве постановщика. Я никогда от этого не устаю, у меня всегда есть идеи, и иногда даже не волнуюсь: знаю, что, в каком бы состоянии ни была, в любое время дня и ночи, всё равно, на мой взгляд, могу сделать хорошо свою работу. Очень люблю ставить программы, меня это зажигает. Я могла бы заниматься этим, пожалуй, даже просто так, как хобби.

— Программы каких фигуристов вам понравились больше всего в минувшем сезоне?

— Мне понравились программы Луны Хендрикс. А так, особо не вспомню. Как-то не было таких программ, которые меня взяли бы за душу и не отпустили. Но мне ещё понравились новые программы Саши Трусовой, которые ставил Никита Михайлов. Получилось очень свежо и интересно, она предстала в новом образе.

«Вспоминаю спорт как уже пройденную главу своей жизни»

— Желание снова начать соревноваться присутствует?

— Нет, конечно! (Улыбается.) У меня есть желание развиваться дальше, потому что сейчас вспоминаю спорт как уже пройденную главу своей жизни. Вспоминаю с большим теплом. Это было потрясающее время, когда у меня были такие возможности, и я могла пообщаться с замечательными людьми. В спорте показала всё, что могла. Знаете, как-то в прошлом сидеть не хочется. Конечно, хотелось бы выступать в шоу, но я сейчас концентрируюсь на том, что у меня есть.

— Но, возможно, мы всё-таки увидим вас снова в каком-нибудь ледовом шоу?

— Я надеюсь. Если восстановлю свои прыжки бедные (смеётся), разработаю свои больные стопы.

Станислава Константинова Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Планируете снова подавать заявку на участие в турнире шоу-программ, если он будет?

— Конечно, подам, просто буду более экстравагантна! Но не знаю, предполагаю это не так легко. Но, да, подам.

— А вы репетировали программу, которую хотели показать на шоу-турнире в этом году? Или остановились на фазе идеи?

— Была задумка, были какие-то намётки. Но, понятное дело, какой смысл репетировать и вкладываться, если не одобрили заявку?

— Можете рассказать, в чём заключалась идея программы?

— Мне уже неинтересно и кажется, что идея была не такая уж и оригинальная. Особенно после того, как я посмотрела Матвея Ветлугина и ещё кого-то с действительно необычными программами.

«Фигурное катание не должно развиваться исключительно в сторону четверных»

— Как считаете, женское одиночное катание должно развиваться в сторону четверных прыжков?

— Останавливать развитие фигурного катания или в принципе чего-то — это, наверное, неверно. Мне кажется, правильно, что фигурное катание раздвигает границы возможного. Это зрелищно, это красиво. Но также считаю, что фигурное катание не должно развиваться исключительно в сторону четверных, оно должно развиваться в самом катании, мы должны прибавлять во вращениях.

Думаю, должны выходить новые правила, чтобы не было такого, что совершенствоваться можно лишь в количестве оборотов. Чтобы мы принимали какие-то более интересные позиции во вращениях, какие-то надбавки увеличить в программе. Чтобы мы не только, грубо говоря, прыгали и делали все одинаковые вращения четвёртого уровня на +4, +5, а чтобы были интересные надбавки именно за навыки катать программу. Научить спортсмена прыгать четверные прыжки, по-моему, примерно так же тяжело, как и научить качественно кататься.

Станислава Константинова Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

— Обращаете внимание, какой у детей сейчас уровень скольжения?

— Вообще, хороший. В Москве дети скользят очень хорошо. Когда такая большая конкуренция, у спортсмена должно быть всё вышколено до мелочей. А скольжение и вращения — это база. Это только твоя работа, никакого таланта здесь особо не нужно. Ты просто либо работаешь над этим, либо нет.

В этом плане я вижу очень большую разницу между Москвой и другими регионами. Даже с Питером, потому что в Москве очень сильно над этим работают, чтобы не было никаких слабых мест.

— Где планируете дальше больше работать: в Питере или в Москве?

— Ещё не знаю, потому что очень люблю Питер, мне нравится там жить, у меня там семья, все родные, это мой родной город. Пока, честно говоря, не решила. Но в Москве тоже классно.

«Было бы здорово попробовать себя в журналистике»

— Хотели бы попробовать себя в другой сфере, не связанной со льдом, например, комментатором?

— На самом деле, у меня был опыт аналитики: я делала обзоры на олимпийский турнир. Мне нравится это направление, но испытываю несколько смешанные чувства, когда нужно комментировать коллег, людей, с которыми общаюсь, и когда мне задают вопросы личностного характера. Допустим: как я отношусь к поступку того или иного спортсмена? Мне кажется, будто немного неэтично комментировать коллег, выступать экспертом, который сам не катается, а лишь обсуждает других.

Если же комментировать какую-то трансляцию реально больших интересных соревнований, думаю, мне бы это понравилось. Я в этом разбираюсь и всегда очень позитивно отношусь к новому опыту. Было бы здорово попробовать себя в журналистике, но предполагаю, что для этого нужно уметь не только красиво болтать, но и обладать какими-то знаниями. Посмотрим, как всё сложится. Однако буду очень рада попробовать.

— Весной вы ездили отдыхать на Мальдивы. Собираетесь устроить ещё один отпуск, возможно, после сборов?

— Конечно. У меня будут сборы всё лето. Думаю, осенью тоже буду занята, но зимой точно хочу куда-то поехать. Желательно на Бали или в Дубай, наверное. От Мальдив остались неизгладимые впечатления! Я первый раз видела такую красоту: это какой-то рай!