«Очень свежо и интересно». Константинова оценила программы Трусовой в прошлом сезоне
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Российская фигуристка Станислава Константинова, которая в январе официально объявила о завершении карьеры, рассказала, какие программы фигуристок в минувшем сезоне ей понравились больше всего. В частности, Константинова отметила программы российской спортсменки Александры Трусовой.
«Мне понравились программы Луны Хендрикс (бельгийская одиночница. — Прим. «Чемпионата») в этом сезоне. А так, особо не вспомню. Как-то не было таких программ, которые меня взяли за душу и не отпустили. Но мне ещё понравились новые программы Саши Трусовой, которые ставил Никита Михайлов. Получилось очень свежо и интересно, она предстала в новом образе», — сказала Константинова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.
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