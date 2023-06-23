«Ход коньком» — лучший спортивный подкаст
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«Чемпионат» стал лауреатом премии «Спорт и Россия» в номинации «Лучший спортивный подкаст» с проектом «Ход коньком».
Мультиформатный подкаст «Ход коньком» – честное и объективное мнение с привлечением главных звёзд российского фигурного катания. Ведущие – олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и ТВ-комментатор Андрей Журанков – рассказывают о внутренней кухне и поднимают неудобные вопросы, которые обычно в мире большого спорта обходят стороной.
Управляющий директор «Чемпионата» и директор по цифровой стратегии Rambler&Co Антон Сучков:
«В 2023 году премия «Спорт и Россия» проходит уже 10-й год подряд, и мы гордимся, что стали частью этого важного мероприятия. Я рад, что наши проекты получают столь значимые награды. «Ход коньком» – крутой подкаст, который совместил в себе профессиональных ведущих и актуальные темы для рассуждений. В следующих сезонах наших пользователей ждёт много интересного!»
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