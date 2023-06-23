Фигуристка Константинова: прыгать каждый день с большими нагрузками я не смогу
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Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала о своей спортивной форме после завершения профессиональной карьеры.
«Слава богу, прыгаю все двойные, дупель — плюс-минус. Но, конечно, очень многое зависит от травм, которые тянутся ещё со спорта. Если я проведу хорошую подготовку и поработаю несколько недель над тем, чтобы подготовить свои стопы и спину, то в целом проблем не будет. Но прыгать каждый день с большими нагрузками я не смогу», — сказала Константинова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.
Напомним, Константинова пропустила сезон-2021/2022 из-за множества травм и перенесённой коронавирусной инфекции. В январе текущего года спортсменка объявила о завершении карьеры.
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