Фигуристка Константинова: прыгать каждый день с большими нагрузками я не смогу

Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала о своей спортивной форме после завершения профессиональной карьеры.

«Слава богу, прыгаю все двойные, дупель — плюс-минус. Но, конечно, очень многое зависит от травм, которые тянутся ещё со спорта. Если я проведу хорошую подготовку и поработаю несколько недель над тем, чтобы подготовить свои стопы и спину, то в целом проблем не будет. Но прыгать каждый день с большими нагрузками я не смогу», — сказала Константинова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.

Напомним, Константинова пропустила сезон-2021/2022 из-за множества травм и перенесённой коронавирусной инфекции. В январе текущего года спортсменка объявила о завершении карьеры.