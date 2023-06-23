Константинова рассказала, хочет ли вернуться на соревнования после завершения карьеры

Российская фигуристка Станислава Константинова, в январе объявившая о завершении профессиональной карьеры, призналась, что не хочет возвращаться на соревнования.

«Что касается соревнований, нет, конечно, я не хочу возвращаться (улыбается)! У меня есть желание развиваться дальше, потому что сейчас я вспоминаю спорт как уже пройденную главу своей жизни. Вспоминаю с большим теплом. Это было потрясающее время, когда у меня были такие возможности и я могла пообщаться с замечательными людьми. В спорте показала всё, что могла. Знаете, как-то в прошлом сидеть не хочется. Конечно, хотелось бы выступать в шоу, но я сейчас концентрируюсь на том, что у меня есть», — сказала Константинова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.