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Константинова рассказала, хочет ли вернуться на соревнования после завершения карьеры

Константинова рассказала, хочет ли вернуться на соревнования после завершения карьеры
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Российская фигуристка Станислава Константинова, в январе объявившая о завершении профессиональной карьеры, призналась, что не хочет возвращаться на соревнования.

«Что касается соревнований, нет, конечно, я не хочу возвращаться (улыбается)! У меня есть желание развиваться дальше, потому что сейчас я вспоминаю спорт как уже пройденную главу своей жизни. Вспоминаю с большим теплом. Это было потрясающее время, когда у меня были такие возможности и я могла пообщаться с замечательными людьми. В спорте показала всё, что могла. Знаете, как-то в прошлом сидеть не хочется. Конечно, хотелось бы выступать в шоу, но я сейчас концентрируюсь на том, что у меня есть», — сказала Константинова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.

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