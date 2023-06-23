Константинова: только сейчас перестало тошнить каждый раз, когда я начинаю заниматься
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Российская фигуристка Станислава Константинова, в январе объявившая о завершении профессиональной карьеры, призналась, что только недавно вернулась в тренировочный процесс.
«Поначалу я только работала, не было особо времени, да и в целом желания тренироваться. Наверное, лишь спустя почти год после того, как я завершила карьеру, постепенно стала бегать, кататься, заниматься в зале. Только сейчас во мне проснулось желание, перестало тошнить каждый раз, когда я начинаю заниматься (смеётся)», — сказала Константинова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.
Напомним, Константинова пропустила сезон-2021/2022 из-за травм и перенесённой коронавирусной инфекции. В начале текущего года она объявила об уходе из спорта.
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