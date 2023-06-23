Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Константинова: только сейчас перестало тошнить каждый раз, когда я начинаю заниматься

Константинова: только сейчас перестало тошнить каждый раз, когда я начинаю заниматься
Комментарии

Российская фигуристка Станислава Константинова, в январе объявившая о завершении профессиональной карьеры, призналась, что только недавно вернулась в тренировочный процесс.

«Поначалу я только работала, не было особо времени, да и в целом желания тренироваться. Наверное, лишь спустя почти год после того, как я завершила карьеру, постепенно стала бегать, кататься, заниматься в зале. Только сейчас во мне проснулось желание, перестало тошнить каждый раз, когда я начинаю заниматься (смеётся)», — сказала Константинова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.

Напомним, Константинова пропустила сезон-2021/2022 из-за травм и перенесённой коронавирусной инфекции. В начале текущего года она объявила об уходе из спорта.

Материалы по теме
«В спорте показала всё, что могла». Интервью с фигуристкой Константиновой
Эксклюзив
«В спорте показала всё, что могла». Интервью с фигуристкой Константиновой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023