Константинова: только сейчас перестало тошнить каждый раз, когда я начинаю заниматься

Российская фигуристка Станислава Константинова, в январе объявившая о завершении профессиональной карьеры, призналась, что только недавно вернулась в тренировочный процесс.

«Поначалу я только работала, не было особо времени, да и в целом желания тренироваться. Наверное, лишь спустя почти год после того, как я завершила карьеру, постепенно стала бегать, кататься, заниматься в зале. Только сейчас во мне проснулось желание, перестало тошнить каждый раз, когда я начинаю заниматься (смеётся)», — сказала Константинова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.

Напомним, Константинова пропустила сезон-2021/2022 из-за травм и перенесённой коронавирусной инфекции. В начале текущего года она объявила об уходе из спорта.