Константинова: фигурное катание не должно развиваться исключительно в сторону четверных

Российская фигуристка Станислава Константинова высказалась о путях развития фигурного катания.
«Останавливать развитие фигурного катания или в принципе чего-то — это, наверное, неправильно. Мне кажется, это правильно, что фигурное катание раздвигает границы возможного. Это зрелищно, это красиво. Но также считаю, что фигурное катание не должно развиваться исключительно в сторону четверных, оно должно развиваться в самом катании, мы должны прибавлять во вращениях.
Думаю, должны выходить новые правила, чтобы не было такого, что совершенствоваться можно лишь в количестве оборотов. Чтобы мы принимали какие-то более интересные позиции во вращениях, какие-то надбавки увеличить в программе. Чтобы мы не только, грубо говоря, прыгали и делали все одинаковые вращения четвёртого уровня на +4,+5; а чтобы были интересные надбавки именно за навыки катать программу. Научить спортсмена прыгать четверные прыжки, по-моему, примерно так же тяжело, как и научить качественно кататься», — сказала Константинова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.
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