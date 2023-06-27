Железняков — о деле Валиевой: кто-то от такого сломается, а кто-то пройдёт этот путь

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков высказался о том, как расследование допинг-дела Камилы Валиевой повлияло на саму фигуристку и что изменилось в ней со временем.
«Конечно, ситуация на Олимпиаде повлияла. На кого бы такой прессинг не повлиял? Она очень переживала, и первые несколько месяцев это было видно. Она ушла в себя, зажалась и стала другой девочкой. Но кто-то от такой ситуации сломается, а кто-то пройдет этот путь, пережует и выплюнет, что она и сделала. Её отпустило.
Она не потеряла своего шарма. Она просто повзрослела, начался пубертат, она прибавила в росте, в весе, стало сложнее координировать свое тело, ведь оно становится другим. Девушка оформляется, и это нормальный процесс. Из-за этого могло казаться, что она что-то потеряла. Но в работоспособности ничего не изменилось, она стала работать ещё круче и хлеще, чтобы нагнать ту форму. Но это очень сложно, практически нереально. Ты должен своё тело переделать на другой лад», — приводит слова Железнякова «РИА Новости Спорт».
- 27 июня 2023
-
10:04
-
01:20
- 26 июня 2023
-
23:05
-
22:56
-
22:37
-
22:18
-
19:54
-
19:43
-
19:20
-
18:39
-
18:26
-
18:08
-
17:48
-
17:21
-
16:26
-
16:00
-
15:40
-
15:27
-
15:26
-
15:19
-
15:18
-
15:13
-
15:00
-
14:30
-
14:04
-
13:40
-
12:57
-
11:51
-
11:38
- 25 июня 2023
-
10:39
- 24 июня 2023
-
23:41
-
23:12
-
21:49
-
19:15
-
18:29