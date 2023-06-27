Железняков — о деле Валиевой: кто-то от такого сломается, а кто-то пройдёт этот путь

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков высказался о том, как расследование допинг-дела Камилы Валиевой повлияло на саму фигуристку и что изменилось в ней со временем.

«Конечно, ситуация на Олимпиаде повлияла. На кого бы такой прессинг не повлиял? Она очень переживала, и первые несколько месяцев это было видно. Она ушла в себя, зажалась и стала другой девочкой. Но кто-то от такой ситуации сломается, а кто-то пройдет этот путь, пережует и выплюнет, что она и сделала. Её отпустило.

Она не потеряла своего шарма. Она просто повзрослела, начался пубертат, она прибавила в росте, в весе, стало сложнее координировать свое тело, ведь оно становится другим. Девушка оформляется, и это нормальный процесс. Из-за этого могло казаться, что она что-то потеряла. Но в работоспособности ничего не изменилось, она стала работать ещё круче и хлеще, чтобы нагнать ту форму. Но это очень сложно, практически нереально. Ты должен своё тело переделать на другой лад», — приводит слова Железнякова «РИА Новости Спорт».