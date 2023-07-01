Экс-фигуристка Мария Сотскова станет мамой

Российская фигуристка Мария Сотскова, выступавшая в одиночном катании, станет мамой. Сегодня, 1 июля, спортсменка провела гендер-пати, на котором стало известно, что у неё родится дочка. Видео с праздника в социальных сетях опубликовала также экс-фигуристка Станислава Константинова.

Сейчас Марии Сотсковой 23 года. Она завершила профессиональную спортивную карьеру в фигурном катании в июле 2020 года. Спортсменка является серебряным призёром финала Гран-при в 2017 году, а также серебряным и бронзовым призёром чемпионата России (в 2018 и 2017 годах соответственно). На Олимпийских играх, которые состоялись в 2018-м в Пхёнчхане (Южная Корея) фигуристка заняла восьмое место в одиночном фигурном катании.