Хаос в «Лужниках». Как вышло, что встречи с Валиевой и Трусовой отменили из-за давки?

Трусова, Валиева, Загитова, Медведева, Щербакова – россыпь звёзд фигурного катания на квадратный метр спорткомплекса «Лужники». Организаторы Дня Московского спорта устроили настоящий праздник для фанатов фигурки, но в какой-то момент всё пошло не по плану.

Не все болельщики ушли из «Лужников» довольными. Увы, запланированные встречи с Камилой Валиевой и Александрой Трусовой не состоялись по соображением безопасности. По окончании встречи с Анной Щербаковой в первых рядах фан-зоны возникла давка, и оперативно разрешить ситуацию не получилось. Фигуристка подготовила заранее подписанные автограф-карты, и, когда за ними потянулись болельщики, как раз и возникла давка.

«Давка – это всегда плохо, так как опасно! – написала в телеграм-канале ведущая фан-встреч Эмма Гаджиева. – Задние ряды начали давить передние… Никакие призывы в микрофон не давить и отойти назад не работали, и служба безопасности запретила продолжение ток-шоу… Увы… Очень обидно. Не встретились с Камилой и Александрой. Думаю, Камила и Александра, как и все мы, очень расстроились…»

Возникли сложности и с пресс-подходами. После фан-встречи к журналистам вышли Евгения Медведева и Алексей Ягудин – параллельно проходило ледовое шоу, а также мастер-классы с участием фигуристок, так что болельщики разбрелись по разным локациям. Около четырёх часов дня закончились активности Валиевой и Трусовой, также подошло к концу ледовое шоу, так что фанаты начали стягиваться к фан-зоне.

На 16:30 была запланирована фан-встреча с Алиной Загитовой, и она прошла по плану, но вот пресс-подход не состоялся. Журналистов привели к самой фан-зоне, поскольку провести Алину сквозь толпу к пресс-волу было очень тяжело. К сожалению, фигуристку достаточно быстро увела охрана, и пресса тоже угодила в своеобразную давку.

На том же месте ждали и Анну Щербакову – но и её пресс-подход оказался на грани срыва. Фигуристку сначала также эвакуировала охрана, хотя ей уже начали задавать вопросы, но затем олимпийская чемпионка всё-таки вернулась на прежнее место и спокойно пообщалась с журналистами несколько минут – ответила на вопросы про учёбу, настольный теннис и планы на лето.

Устраивать такие фан-встречи – это круто, болельщикам это нужно, каждая возможность увидеть кумира – на вес золота. Да и сами фигуристки стараются идти навстречу: Аня Щербакова подготовила для болельщиков карточки с автографами, Саша Трусова регулярно старается устраивать встречи с фанатами на соревнованиях и шоу.

Возможно, проблема возникла из-за несогласованности в расписании: изначально фан-встреча и пресс-подход с Анной Щербаковой были запланированы на более раннее время и пересекались с шоу. Это позволило бы развести толпу – люди бы выбрали, что они хотят посетить больше. Но когда все потянулись в одну локацию, начались проблемы.

Спортсменки в произошедшем не виноваты: их самих пришлось с трудом проводить сквозь толпу. Если бы встречи не отменили, то могло случиться что-то непоправимое, так что служба безопасности приняла единственно верное решение. Возможно, изначально стоило хотя бы развести девушек по разным местам, чтобы болельщики разошлись по локациям и не стояли бы в одной толпе, либо увеличить временные промежутки между встречами или специально организовать очереди-змейки.

Фигурное катание в нашей стране сейчас очень популярно, у каждой из приглашённых спортсменок – огромная фан-база, и из-за того, что все нюансы не были учтены, хорошая, классная идея превратилась в хаос. Хочется надеяться на то, что этот опыт поможет в будущем и болельщики получат возможность безопасно встретиться со своими любимыми фигуристками.