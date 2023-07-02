Усачёва — о выступлении на Дне московского спорта: получила целый спектр эмоций

17-летняя российская фигуристка Дарья Усачёва обратилась к болельщикам после Дня московского спорта.

«Вчера был прекрасный день, посвящённый 100-летию московского спорта! Помимо различных интересных мероприятий, прошёл ледовый гала-концерт, где я перенеслась на несколько лет назад и откатала свою программу One Day I’ll Fly Away. Спасибо всем, кто пришёл. Вы подарили мне целый спектр эмоций. Чувствовалась ваша невероятная поддержка», — написала Усачёва на своей странице в социальных сетях.

Напомним, празднование Дня московского спорта состоялось вчера, 1 июля, в «Лужниках». Дарья Усачёва — серебряный призёр этапа Гран-при Skate America 2021 года, серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров 2020 года.