Усачёва — о выступлении на Дне московского спорта: получила целый спектр эмоций
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17-летняя российская фигуристка Дарья Усачёва обратилась к болельщикам после Дня московского спорта.
«Вчера был прекрасный день, посвящённый 100-летию московского спорта! Помимо различных интересных мероприятий, прошёл ледовый гала-концерт, где я перенеслась на несколько лет назад и откатала свою программу One Day I’ll Fly Away. Спасибо всем, кто пришёл. Вы подарили мне целый спектр эмоций. Чувствовалась ваша невероятная поддержка», — написала Усачёва на своей странице в социальных сетях.
Напомним, празднование Дня московского спорта состоялось вчера, 1 июля, в «Лужниках». Дарья Усачёва — серебряный призёр этапа Гран-при Skate America 2021 года, серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров 2020 года.
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