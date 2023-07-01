Видео: Анна Щербакова сыграла в настольный теннис на Дне московского спорта

Олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира 2021 года в женском одиночном катании, россиянка Анна Щербакова приняла участие в мастер-классе по настольному теннису в рамках Дня московского спорта в «Лужниках».
Напомним, Щербакова пропускает фестиваль фигурного катания в рамках данного события по состоянию здоровья.
Щербакова – олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира 2021 года. Сезон-2022/2023 Анна пропускала, так как восстанавливалась после операции на колене. В сезоне-2023/2024 фигуристка вошла в резервный состав сборной России.
День московского спорта проходит сегодня, 1 июля. Программа спортивного праздника рассчитана на весь день: с 12:00 до 21:00. Вход для посетителей свободный, но на некоторые мероприятия потребуется предварительная регистрация.
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