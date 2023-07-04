Железняков: отречься от своей страны — это то же самое, что отречься от своих родителей

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков прокомментировал ситуацию о недопуске российских и белорусских фигуристов к международным соревнованиям.

«Я не верю им, они нас не допустят. Да, сейчас федерации вроде как нас потихоньку допускают, но при этом ставят условия, что мы будем под белым нейтральным флагом, без гимна, без имени. Отречься от своей страны – это то же самое, что отречься от своих родителей», – приводит слова Железнякова «РИА Новости».

Россияне второй год подряд не принимают участия в турнирах, так как отстранены от соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) из-за ситуации на Украине. Однако окончательное решение по допуску будет принято ближе к началу следующего сезона.