Евгения Медведева рассказала, как снимался документальный фильм о ней

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, как снимался фильм «Медведева против Медведевой», премьера которого проходит сегодня, 8 июля, в павильоне «Кино» в Центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького в рамках фестиваля документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc.

«Что почувствовала, когда узнала, что обо мне снимают документальный фильм? В тот момент, когда начали набирать какой-то материал к этому фильму, я была заинтересована в карьере, в спорте, поэтому, возможно, в каких-то кадрах вы увидите, что я не хочу что-то говорить. У меня был фокус на том, что я выхожу на лёд, тренируюсь, меня снимают, и мне трудно от того, что меня снимают, я хочу тренироваться. Не сказать, что я что-то особенное чувствовала, я думала о тренировках, о том, что будет со мной дальше в фигурном катании. Фильм снимали на протяжении нескольких лет, и с 2019 года я очень изменилась. Съёмки закончились совсем недавно, и по кадрам вы сможете увидеть, как менялся мой характер, насколько я изменилась как человек.

У меня много планов, которые связаны с моей карьерой, но уже в абсолютно другом формате. Чисто с научной точки зрения, мы знаем, что наши мышцы, кожа, кости обновляются за 7-8 лет, каждые 7-8 лет мы новые люди в прямом смысле этого слова, так что даже за 4 года очень многое поменялось. Мы многое пережили, через многое прошли. Сейчас у меня период спокойствия, я знаю, что мне нужно идти, главное — не стоять на месте. Нужно спокойно куда-то идти, туда, куда душа тебя зовёт», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.