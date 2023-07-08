Евгения Медведева объяснила, кому будет интересен документальный фильм о ней

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, на какую аудиторию рассчитан документальный фильм о ней, который снимали на протяжении четырёх лет.

Премьера фильма «Медведева против Медведевой» проходит сегодня, 8 июля, в павильоне «Кино» в Центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького в рамках фестиваля документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc.

«Документальное кино важно, особенно для людей, которые хотят погрузиться в какую-то тему глубже. То есть по сути это как экранизированная книга. Наверное, это что-то типа моих мемуаров, но которые в картинке. У меня давно была идея запечатлеть всё именно на бумаге и не просто как мемуары, что вот я проснулась и пошла на тренировку, тут у меня не получилось, а здесь — всё классно… А именно в художественном плане, сделать жизненный рассказ. Но пока я к этому не готова, потому что глава моей жизни, которую я хотела бы уместить в книгу, ещё не закончилась. Возможно, поэтому мне с какой-то стороны странно смотреть на фильм. Что мне 23 года, а про меня сняли фильм. Ты сидишь, смотришь перед экраном и не понимаешь, что происходит. Но это очень круто.

Я думаю, что любителям фигурного катания будет интересно, и не только почитателям моего творчества. Через этот фильм можно увидеть, что такое фигурное катание, через какие переживания проходит спортсмен. Наверное, каждый спортсмен проходит через какие-то сложные периоды в своей жизни. Насколько этот фильм повлияет на мою текущую жизнь сейчас? Я не знаю, я не выхожу на крупную соревновательную арену уже, давайте сейчас его посмотрим и узнаем. Есть ли переживания перед показом фильма? Наверное, нет», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.