«Лучший муж, друг и мой родной человек!» Синицина поздравила Кацалапова с днём рождения

Российская фигуристка Виктория Синицина поздравила супруга и партнёра Никиту Кацалапова с днём рождения. Сегодня, 10 июля, спортсмену исполнилось 32 года.

«С днём рождения, мой любимый мужчина. Самый лучший муж, друг и мой родной человек! Я хочу, чтобы каждый твой день был самым счастливым! От твоей улыбки на душе становится так тепло. Береги, пожалуйста, это тепло и дари его самым дорогим тебе людям! Я тебя очень сильно люблю. Всё остальное я уже сказала лично и даже прослезилась», — написала Синицина в своих социальных сетях.

Синицина и Кацалапов пропустили сезон-2022/2023 и не попали ни в основной, ни в резервный состав сборной России на следующий сезон. На Олимпиаде в Пекине фигуристы завоевали золото в команде и серебро в личном турнире.