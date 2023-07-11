Коляда — о своём решении приостановить карьеру: не относитесь к этому, будто я умер

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 российский фигурист Михаил Коляда отреагировал на комментарии болельщиков и экспертов по поводу приостановки своей карьеры.

«Всем привет! Хотел спросить, как вам подкаст у Макса? Как вы уже знаете, я взял паузу в своей спортивной карьере, друзья, пожалуйста, не относитесь к этому, будто я умер.

Всё хорошо, это просто жизнь, и жизнь продолжается! Я всегда знаю и буду знать, что мои болельщики самые лучшие в мире!!! Спасибо вам всем за поддержку», – написал Коляда в собственном телеграм-канале.

Напомним, вчера на подкасте Максима Транькова «Произвольная программа» фигурист Михаил Коляда сообщил о решении приостановить спортивную карьеру.

Михаил Коляда является серебряным призёром Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане в командном турнире, также он был победителем командного чемпионата мира 2021 года в составе сборной России. В одиночном катании Коляда завоёвывал бронзовую медаль чемпионата мира 2018 года, а также бронзу чемпионатов Европы в Остраве (2017) и Москве (2018).