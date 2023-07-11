Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2022 года Камила Валиева включена в новый международный пул допинг-тестирования Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом во вторник, 11 июля, сообщает ТАСС.
Помимо Валиевой, в новый пул вошли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (все выступают в парном фигурном катании), а также Софья Акатьева, Пётр Гуменник, Аделия Петросян и Евгений Семененко (одиночное фигурное катание).
Отметим, что из пулов международного допинг-тестирования выбыли россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов (парное катание), Виктория Синицына и Никита Кацалапов (танцы на льду), а также Анна Щербакова и Александра Трусова (одиночное катание).
Мишина, Галлямов, Бойкова, Козловский и Валиева входили в международные пулы тестирования и в сезоне-2022/2023.
Из конькобежцев под особый контроль взяли Павла Кулижникова, Ангелину Голикову, Евгению Лаленкову, Ирину Кузнецову, Руслана Мурашова, Сергея Трофимова и Руслана Захарова, а также меняющую спортивное гражданство на казахстанское Елизавету Голубеву. Также в пул допинг-тестирования попали шорт-трекисты Семён Елистратов, Константин Ивлиев и Екатерина Константинова.
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