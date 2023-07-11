«Верните Ю На её медаль». Иностранцы злорадствуют над Сотниковой после её слов о допинге

Скандал после слов Аделины Сотниковой о положительной допинг-пробе в 2014 году набирает обороты. НОК Южной Кореи сообщил, что попросит МОК повторно расследовать дело олимпийской чемпионки.

«Корейское антидопинговое агентство собирает соответствующие данные. После того как мы соберём необходимую информацию, мы попросим МОК изучить дело Сотниковой. Она сама сказала, что у неё положительный результат в пробе «А», но отрицательный результат в пробе «Б». Это крайне редкий случай, требующий повторного расследования. Технология тестирования улучшилась за эти годы, мы думаем, что они смогут найти то, что они не могли найти в прошлом», – приводит слова представителя Олимпийского комитета Республики Корея Yonhap.

На Играх в Сочи Южная Корея претендовала на золото в женском одиночном катании. Знаменитая фигуристка Ким Ю На рассчитывала взять второе золото Олимпиады, но сенсационно уступила малоизвестной на тот момент Аделине Сотниковой. После этого начался огромный скандал: корейские болельщики обвинили россиянку в краже победы у Ким Ю На, а арбитров – в продажности. Спустя годы эмоции затихли. Ровно до 5 июля 2023 года, когда в сети появились слова Сотниковой о положительной допинг-пробе.

Теперь же иностранцы вновь обвиняют Аделину в краже победы у Ким Ю На и поддерживают НОК Южной Кореи в их желании повторно расследовать дело фигуристки. Соцсети разрываются от комментариев, в которых болельщики надеются на то, что золото передадут Ким Ю На.

«Как и должны! Королева Ю На двукратная олимпийская чемпионка? Нам нравится эта песня».

«Иди и получи это, королева Ю На! Иди, иди, иди! Я очень надеюсь, что Олимпийский комитет Кореи сможет добраться до сути. Значит… Каролина наконец сможет получить свою чертову серебряную медаль! Когда это произойдёт, мир будет спасён».

«Это немного поздно, но заполучите её задницу и дайте Ю На её медаль!!!»

«Представьте, Ю На получает её золото столько лет спустя, потому что Аделина не смогла держать свой язык за зубами. Карма — это кошка и так далее».

«Немного поздно… Но возьмите это! Верните Ю На её медаль».

«Ю На пошла дальше, но правда остаётся навсегда. Ю На Ким — двукратная олимпийская чемпионка. Величайшая женщина всех времён в фигурном катании».

«Ю На Ким – двукратная олимпийская чемпионка???»

«Отлично для них, надеюсь, они добьются лучшего результата, чем с Валиевой».

«Я знаю, что шансов на любой положительный результат очень мало, но я счастлива, что они выбрали поступить именно так».

«У меня нет больших надежд на этот счёт, но сама идея о том, что королева Ю На может получить свою заслуженную победу — это сладчайшая справедливость, поданная на золотом блюде. Я нуждаюсь в том, чтобы справедливость победила».

«Ю На, выигравшая почти десять лет спустя, — идеальный конец для её наследия».

«На самом деле, все знают, что Ю На Ким обладает лучшими способностями, чем Аделина. Но она выиграла с лекарствами и украла золотую медаль Ю На. Все знают это. Это правда».

«Мы все знаем, что это было подстроено. Ю На каталась безупречно, а Аделина ошиблась. Это была медаль Ю На, а не Аделины! Тот факт, что Аделина была замечена обнимающейся с судьёй, которая поменяла баллы, должен быть достаточно большой подсказкой».

«Я чувствую себя немного плохо из-за Аделины Сотниковой. Я не думаю, что она полностью виновата в том, что заполучила украденную золотую медаль. Но она, безусловно, пожинала плоды от пребывания олимпийской «чемпионкой». Давайте посмотрим правде в глаза, она не олимпийская чемпионка».