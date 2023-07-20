Артур Гачинский — о пубертате у мальчиков: координация теряется в никуда

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2011, серебряный призёр чемпионата Европы – 2012 в мужском одиночном катании, а ныне тренер Артур Гачинский ответил на вопрос о том, бывает ли пубертат у мальчиков.

«Ещё какой. В чём проявляется? Могу сказать на примере наших спортсменов. В том году мы столкнулись с пубертатом. Когда ребята выросли, конечности выросли, координация потерялась полностью. У мальчиков свой пубертат, у девочек свой. Когда мальчик, координация, конечно, теряется в никуда. Тяжело было, сложно. Были такие случаи: на раскатке показываем один шаг, он делает другой шаг и верит, что делает правильно. А мы ему видео показываем, говорим, что это другой шаг. Он говорит: «Теперь понял», — сказал Гачинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.