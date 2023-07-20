Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Артур Гачинский — о пубертате у мальчиков: координация теряется в никуда

Артур Гачинский — о пубертате у мальчиков: координация теряется в никуда
Аудио-версия:
Комментарии

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2011, серебряный призёр чемпионата Европы – 2012 в мужском одиночном катании, а ныне тренер Артур Гачинский ответил на вопрос о том, бывает ли пубертат у мальчиков.

«Ещё какой. В чём проявляется? Могу сказать на примере наших спортсменов. В том году мы столкнулись с пубертатом. Когда ребята выросли, конечности выросли, координация потерялась полностью. У мальчиков свой пубертат, у девочек свой. Когда мальчик, координация, конечно, теряется в никуда. Тяжело было, сложно. Были такие случаи: на раскатке показываем один шаг, он делает другой шаг и верит, что делает правильно. А мы ему видео показываем, говорим, что это другой шаг. Он говорит: «Теперь понял», — сказал Гачинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.

Материалы по теме
«Вроде ничего не ешь, а вес всё равно не уходит». Существует ли пубертат у фигуристов?
Эксклюзив
«Вроде ничего не ешь, а вес всё равно не уходит». Существует ли пубертат у фигуристов?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023