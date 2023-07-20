«Вроде ничего не ешь, а вес всё равно не уходит». Существует ли пубертат у фигуристов?

Пубертат — ахиллесова пята даже для самых крутых фигуристов. Принято считать, что в первую очередь это касается девушек, для которых взросление организма зачастую оборачивается серьёзными проблемами с прыжками и усиленной борьбой с весом. Многие так и не адаптируются к переменам или не выдерживают спад результатов на стартах, поэтому заканчивают с фигурным катанием. Хорошо, если спортсменка к этому времени успела собрать какие-то титулы и медали престижных турниров. Если же нет, то завершать карьеру особенно обидно. Но именно так происходит у большинства.

Тем не менее существует мнение, будто пубертат — это лишь отговорки не слишком трудолюбивых атлетов или тех, кто просто таким образом пытается оправдать неудачные старты. А ещё якобы парням повезло, и сложный период взросления не влияет на их спортивные успехи.

Так существует ли у фигуристов этот пубертат, в чём он проявляется, как влияет на прыжки, сталкиваются ли с ним парни и можно ли облегчить его прохождение? Обо всём этом рассказываем в спецпроекте «Чемпионата» «Анатомия фигурки».

Что такое пубертат?

Пубертат — это взросление организма: в это время бушуют гормоны, тело меняется, происходят изменения и в голове — в ментальном состоянии. Разумеется, фигуристы, как и все люди, не могут перескочить через этот период. Просто у кого-то он начинается раньше, у кого-то позже. Обычно пубертат наступает в 13–15 лет. Но случается и в 16–17, что для спорта высоких достижений нормальное явление.

К сожалению, превращение ребёнка во взрослого зачастую серьёзно сказывается на спортивных результатах, причём в негативном ключе. Вице-чемпионка Европы и бронзовый призёр чемпионата мира Елена Радионова подтверждает, что пубертат — сложный период для фигуристов.

Елена Радионова призёр чемпионата мира и Европы «Пубертат у фигуристов действительно существует и влияет на прыжки. Это правда, ведь всё равно мы не можем оставаться детьми, у нас меняются пропорции. И как только у нас меняются пропорции, смещается и ось, на которой мы крутимся. Поэтому каждый сантиметр, даже каждый миллиметр, очень сильно влияет».

Нормальные для обычных девушек появление женственных форм и прибавка веса иногда становятся настоящим ударом для спортсменок. Тем более в сложнокоординационных видах, к которым относится и фигурное катание. Не каждой удаётся справиться с навалившимися проблемами, хотя через какое-то время всё обязательно нормализуется.

«Это был непростой момент, непростое время, которое я точно не вспоминаю с каким-то очарованием. Мне тогда было очень тяжело. Со мной, конечно, происходили изменения не только в физическом плане, но и в психологическом. Я менялась, превращалась из ребёнка во взрослого человека.

Одно из самых ярких воспоминаний: тренеры и я сама очень сильно следили за моим весом. Было тяжело в какие-то моменты. Вроде ничего не ешь, а вес всё равно не уходит. И само тело, несмотря на большие нагрузки, не было таким сухим, как хотелось. Я занималась шесть дней в неделю с утра до вечера, но всё равно имелись, скажем так, вопросы к моему внешнему виду. Естественно, в этот период психика очень ранима, и всякие колкие слова, какие-то сказанные обидные вещи принимаются близко к сердцу. Это неприятно. Мне кажется, в такие моменты не нужно трогать человека, а дать ему спокойно это пережить, ведь он прекрасно понимает, как он должен выглядеть. А каждый раз напоминать, что он толстый или ещё какой-то не такой — усугубляет ситуацию. Через какое-то время всё нормализуется и устаканится», — вспоминает Елена Радионова.

Елена Радионова Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Почему во время пубертата у фигуристов появляются проблемы с прыжками?

Типичная картина: девочка, которая ещё вчера легко расправлялась со всеми прыжками в прокате, демонстрируя чистейшее катание, вдруг начинает ошибаться. Виновник — накрывший её пубертат, а точнее, его следствия: изменение пропорций, скачок роста и веса, смещение центра тяжести.

Елизавета Туктамышева в своё время не попала на Олимпиаду в Сочи, потому что превращение в девушку сопровождалось необходимостью заново учиться управлять своим телом. В таких условиях изучение тройного акселя, который Лиза пробовала ещё в детстве, пришлось отложить. Хорошо, что позже она к нему вернулась и теперь регулярно блестяще выполняет на турнирах, ведь выучить элемент ультра-си взрослому намного сложнее, чем ребёнку.

Елизавета Туктамышева Фото: РИА Новости

Спортивный психолог, тренер, мастер спорта по фигурному катанию Татьяна Василевская объясняет, почему дети быстрее прогрессируют на тренировках:

Татьяна Василевская спортивный психолог, тренер, мастер спорта по фигурному катанию. «Если берём фигурное катание, то можно заметить, насколько быстро ребёнок учится всему, что даёт тренер на льду, так как не раздумывает и не загоняет себя в рамки; и как учится кататься на льду взрослый! Взрослый, прежде чем начнёт выполнять то, что говорит тренер, сто раз подумает, вгонит себя в психологический стресс, потом сделает 5–6 раз, и на этом всё. Ребёнок же повторит сто раз, и на сто первый у него всё получится. Соответственно, от этого психика будет в спокойном состоянии, и, не испытав стресса, а напротив, получив позитивные эмоции, ребёнок захочет и дальше выполнять элементы».

Когда меняется тело, приходится заново подстраиваться под прыжки: это непросто и не всегда очевидно, что именно нужно делать конкретному спортсмену. Главное тут не сдаваться, а постараться проработать появившиеся слабые места в технике.

«Если у нас меняются пропорции тела, меняется вес, соответственно, это будет влиять на прыжок, так как перед ним уже, возможно, нужно больше скорости или будет не хватать высоты, резкости. Поэтому чем больше изменений в организме, тем больше это надо прорабатывать», — делится Елена Радионова.

Елена Радионова Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Согласитесь, обидно, когда в детстве всё прыгается легко и непринуждённо, а потом приходит пубертат и начинаются какие-то проблемы. И не только физические. Юным фигуристам очень помогает ещё и отсутствие страха. Даже сильное неудачное падение, как правило, не выбивает ребёнка надолго из колеи, а становится полезным опытом.

«Конечно, дети идут легче на риск и меньше боятся прыжков. Я бы сказала, что совсем не боятся. Как правило, дети, обладающие прыжковыми навыками, ещё легкие и воздушные. Они не расценивают прыжки как что-то сложное, чаще всего им нравится прыгать. И опять же, без негативного опыта (сильное падение) такое отношение к прыжкам продолжается. Спустя время, когда ребёнок подрастёт и доходит до многооборотных прыжков, неприятные падения неизбежны. Естественно, появляется страх. Всё объяснимо. Но даже если появляется страх, он обычно прорабатывается удачным исполнением и впоследствии уходит. А вот опыт и трезвая оценка ситуации остаются, от этого спортсмен становится более аккуратным и думающим», — говорит Татьяна Василевская.

Инстинкт самосохранения — то, что позволяет ребёнку бесстрашно идти на прыжки, но мешает взрослому. С другой стороны, беречь себя необходимо, чтобы избежать травм.

«Мне кажется, во время пубертата мы видим не только визуальные изменения у подростка, но также ментальные, психологические. Потому что как только спортсмен/спортсменка прибавляет в весе, организм должен быть к этому готов. Если он не готов, у нас включается инстинкт самосохранения, и даже голова не даёт прыгать эти прыжки, показывая, что организм не готов и нужно себя поберечь, лучше подготовить своё тело», — отмечает Елена Радионова.

Есть ли пубертат у парней?

Мальчики тоже взрослеют, но обычно пубертат у них начинается всё-таки позже, чем у девочек. Однако проблем им тоже хватает. Страдает координация, без которой в фигурном катании — просто никуда!

Артур Гачинский призёр чемпионата мира и Европы «У парней ещё какой пубертат. В чём проявляется? Могу сказать на примере наших спортсменов. В том году мы столкнулись с пубертатом. Когда ребята выросли, конечности выросли, координация потерялась полностью. У мальчиков свой пубертат, у девочек — свой. Когда мальчик, координация, конечно, теряется в никуда. Тяжело было, сложно. Были такие случаи: на раскатке показываем один шаг, он делает другой шаг и верит, что делает правильно. А мы ему видео показываем, говорим, что это другой шаг. Он говорит: «Теперь понял».

Ребята, конечно, нуждаются в этот период в поддержке со стороны тренеров и близких. Когда страдают результаты на соревнованиях, плохо идут тренировки, очень легко поддаться эмоциям и бросить фигурное катание. Но если рядом понимающие люди, готовые разделить с юношей трудности переходного возраста, то можно избежать драматичного прощания со спортом а возможно, и потери очень талантливого фигуриста.

«Не то что сложно, это больше зависит от тренера, родителей, поддержки, когда разговариваешь с ними. Бывает, они в этот период вроде готовились к соревнованиям, было всё неплохо, а потом получается что-то не то, что планировали. Конечно, хочется крикнуть и прибить или ещё что-нибудь внутри себя сделать, а ты понимаешь: он просто не справился, так как другое тело, другие конечности, другие мышцы — всё другое. Тут надо просто поддерживать, иначе спортсмен может психануть и сказать: «Да ну оно всё…» — рассуждает Гачинский.

Артур Гачинский Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Кроме поддержки ближайшего окружения, преодолеть тяготы пубертата помогает работа с психологом. Сегодня всё чаще можно встретить примеры, как фигуристы (и дети, и взрослые) обращаются к специалистам, чтобы проработать наболевшие вопросы.

«Я считаю, в период пубертата фигуристам определённо есть смысл работать со спортивным психологом. Да и вообще спортсменам в любом возрасте это нужно, потому что на их пути регулярно встречаются разные трудности.

Иметь рядом человека, который помогает максимально мягко проходить турбулентности, — это необходимость в наше время. Тогда будет больше психологически здоровых спортсменов!» — уверена Татьяна Василевская.

Можно ли отсрочить пубертат?

Пубертат — не плата за аренду квартиры, договориться об отсрочке не выйдет. Есть мнения, что интенсивные тренировки и жёсткие диеты его способны затормозить, но Елена Радионова считает, что обмануть генетику невозможно. Другое дело, что при грамотном подходе можно минимизировать трудности, с которыми сталкивается спортсмен в это время:

«Думаю, пубертат отсрочить никак нельзя. Как по генетике написано, так он и будет. Единственное: его можно контролировать и можно стараться не распускать себя сильно. Если ты будешь придерживаться правильного питания, тренировок, если у тебя будет нормальное психическое состояние, то пубертат будет проще пройти.

Например, у меня, я бы не сказала, что это было супертяжёлое время, потому что я, в отличие от многих фигуристок, прошла его менее болезненно, чем это могло быть. У меня была хорошая команда, которая мне в этом помогала».

Елена Радионова Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Увы, многие фигуристки с пубертатом именно борются. И как раз через ограничения в питании и голодовки. Так, Алина Загитова в 15 лет не верила, что пубертат мешает спортивным успехам. Говорила, что «просто нужно закрыть свой рот и не есть». И она была далеко не одинока в следовании этому принципу. Его до сих пор придерживаются многие девушки, не понимая, как негативно это сказывается на организме.

«У девочек зачастую идут сильные изменения в фигуре, вес скачет, тело меняется, а тут, конечно же, идёт и дискомфорт, который напрямую влияет на психологическое состояние. Кто-то начинает пробовать различные диеты, мучит себя голодом. В итоге это даёт обратный эффект, так как нет знаний в этой области, если ребёнок не работает с профессиональными нутрициологами. А от изменения веса и изменений форм меняется и исполнение элементов на льду. Зачастую — не в лучшую сторону. Поэтому тут и психологическое состояние страдает, ведь было раньше одно, а теперь всё иначе», — отмечает Татьяна Василевская.

Елена Радионова также подтверждает, что жёсткие диеты — это плохо. Вице-чемпионка Европы уверена, что давно пора вообще перестать говорить о диетах у спортсменок, заменив их на правильное питание:

«Жёсткие диеты не помогают. Я считаю, что нужно правильно питаться. Чем больше диет, тем хуже для организма, и после каждой диеты происходят срывы. Поэтому, по моему мнению, только правильное питание.

Вообще нужно исключить в спорте слово «диета». Думаю, если спросить у каждой фигуристки, у каждой спортсменки про диету, у них сразу вылезет триггер, что это ужасно, страшно, сразу какие-то воспоминания из спортивной карьеры появятся. Считаю, что нужно заменить слово «диета» на словосочетание «правильное питание».

Как влияет пубертат на ментальное состояние фигуриста?

О том, что пубертат — это не только физиологические, но и психические изменения, мы уже упоминали. Подробно, что происходит в голове и поведении фигуриста, рассказывает спортивный психолог Татьяна Василевская:

«Пубертатный период — это время физиологических и психических изменений, которые постепенно приводят к наступлению физического и полового созревания. И, конечно, он влияет на психологическое состояние и у всех в разной степени, тут нельзя под одну гребёнку загнать всех.

Например, многие при наступлении такого периода перестают считать мнение тренера и родителей авторитетным и правильным, начинаются разногласия, недопонимания, и, конечно, это сразу сказывается на психологическом состоянии спортсмена и на его результатах, так как результаты зависят не только от того, сколько ты провёл времени на льду или в зале.

Также можно заметить, что в такой период спортсмен зачастую начинает ставить на первое место времяпрепровождение с друзьями и, мягко говоря, забивает на тренировки, что в итоге сказывается на результатах, а как следствие возникают психологические качели: от «хочу стать олимпийским чемпионом» к «надо заканчивать со спортом». Хотя успехи напрямую зависят от подхода и внутреннего отношения к тренировочному процессу».

Елена Радионова Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

По мнению Елены Радионовой, следует постараться не переживать из-за возникающих проблем в период взросления. Они временны, нужно понимать, что это нормально и постепенно всё нормализуется. К тому же пубертат у фигуристок не был бы объектом такого бурного обсуждения, если бы выпадал на юниорскую, а не на взрослую карьеру:

«Конечно, ментальное состояние меняется во время пубертата, потому что изменения происходят не только внешние, но и внутренние. Психика может по-разному сыграть на тех же соревнованиях. Ты можешь знать, как готовить себя к соревнованиям, но, например, в период пубертата всё может пойти по-другому, так как организм меняется. Нужно просто быть к этому готовым и подождать. Со временем всё нормализуется.

В этом на самом деле нет ничего страшного, хотя так много разговоров про пубертат у фигуристок. Дело в том, что у нас спорт очень ранний, и взрослые сезоны как раз выпадают на пубертат. Поэтому всё так его замечают. Но будь у нас спорт более долгим, то весь пубертат проходил бы в юниорском возрасте, и уже во взрослое фигурное катание выходили бы сформировавшиеся девушки».

В будущем благодаря поднятию возрастного ценза пубертат у фигуристок, наверное, действительно перестанет привлекать столь сильное внимание. Выходить во взрослые совсем скоро можно будет лишь после достижения 17 лет.