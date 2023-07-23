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Куракова опубликовала фотографию с экс-тренером Орсером

Куракова опубликовала фотографию с экс-тренером Орсером
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Польская фигуристка Екатерина Куракова, являющаяся уроженкой России, опубликовала фотографию с канадским тренером Брайаном Орсером, под руководством которого работала до 2021 года. После этого фигуристка перешла в группу Лоренцо Магри.

Фото: Соцсети Кураковой

Брайан Орсер также опубликовал фотографию с Кураковой, подписав её следующим образом:

«Катя Куракова пришла на подготовку! И её катание лучше, чем когда-либо!» — написал Орсер у себя в соцсетях.

21-летняя Екатерина Куракова начала процедуру смены спортивного гражданства в 2017 году, изъявив желание выступать за сборную Польши. В следующем году она переехала в Торонто, где начала работу в группе канадского специалиста Брайана Орсера.

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