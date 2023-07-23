Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Виктория Синицина мемом описала своё утро

Виктория Синицина мемом описала своё утро
Комментарии

Российская фигуристка Виктория Синицина в своём телеграм-канале опубликовала мем, описав им своё утро.

«Мое сегодняшнее утро. Да, Марс?» — написала Синицина, намекнув на своего щенка по кличке Марс.

Синицина и её муж, а также партнёр по выступлениям Никита Кацалапов пропустили сезон-2022/2023 и не попали ни в основной, ни в резервный состав сборной России на следующий сезон.

Первую крупную награду они завоевали в 2019 году — серебряную медаль чемпионата мира в Сайтаме (Япония). В следующем сезоне они стали чемпионами Европы, а в 2021 году — чемпионами мира. На Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) подопечные Александра Жулина завоевали серебряные награды в личных соревнованиях, уступив лишь французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону, а также золото в командном турнире.

Материалы по теме
«Лучший муж, друг и мой родной человек!» Синицина поздравила Кацалапова с днём рождения
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023