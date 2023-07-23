Виктория Синицина мемом описала своё утро

Российская фигуристка Виктория Синицина в своём телеграм-канале опубликовала мем, описав им своё утро.
«Мое сегодняшнее утро. Да, Марс?» — написала Синицина, намекнув на своего щенка по кличке Марс.
Синицина и её муж, а также партнёр по выступлениям Никита Кацалапов пропустили сезон-2022/2023 и не попали ни в основной, ни в резервный состав сборной России на следующий сезон.
Первую крупную награду они завоевали в 2019 году — серебряную медаль чемпионата мира в Сайтаме (Япония). В следующем сезоне они стали чемпионами Европы, а в 2021 году — чемпионами мира. На Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) подопечные Александра Жулина завоевали серебряные награды в личных соревнованиях, уступив лишь французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону, а также золото в командном турнире.
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