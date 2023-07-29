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Ирина Роднина отреагировала на намерение МОК предоставить Харлан квоту на ОИ-2024

Ирина Роднина отреагировала на намерение МОК предоставить Харлан квоту на ОИ-2024
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина оценила беспрецедентное решение Международного олимпийского комитета (МОК) предоставить олимпийскую квоту украинской саблистке Ольге Харлан после дисквалификации с чемпионата мира – 2023 по фехтованию, который проходит в Милане (Италия).

Напомним, Харлан была дисквалифицирована со всех соревнований за отказ пожать руку российской спортсменке Анне Смирновой после поединка 1/32 финала мирового первенства. Это лишило украинскую саблистку возможности набрать рейтинговые очки для отбора на Олимпиаду 2024 года. Позднее, после волны критики Исполком FIE отменил дисквалификацию Харлан, она сможет выступить на оставшихся стартах.

«Почему вы всё время ищете какую то справедливость? Есть правила, в которых есть исключения. Было нарушение правил, по правилам схватка была без окончательного результата. Значит, что дальше Харлан не могла ни выбыть, ни выдвигаться наверх. Значит, делайте сами логический вывод. Раз было искусственно прервано это дело, значит предоставляется особая квота, всегда есть особые ситуации», — приводит слова Родниной «Матч ТВ».

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