МОК наградил украинку за скандальный поединок с россиянкой. Олимпийское движение — гниль!

Наверное, уже все в курсе громкого скандала, который разразился на чемпионате мира по фехтованию – 2023 в Милане. Там в одной из схваток сошлись украинка Ольга Харлан и россиянка Анна Смирнова, выступающая под нейтральным флагом. Более опытная и титулованная Харлан выиграла со счётом 15:7, но отказалась пожимать Смирновой руку, что обязательно по правилам. Более того, украинка наставила на соперницу оружие, что для такого рыцарского вида спорта, как фехтование, выглядело запредельно.

Судьи, пусть и не сразу, но вроде бы решились дисквалифицировать Харлан за нарушение правил, что, разумеется, вызвало бурю негодования на Украине. Там тут же обвинили во всём российскую сторону и лично Смирнову. Якобы россияне давили на судей и вынудили их дисквалифицировать бедную и несчастную Харлан. Судья, выносивший решение, якобы даже плакал.

Короче говоря, в траур погрузился чуть ли не весь мир.

Но допустить такую обиду и торжество справедливости, согласно писаным правилам вида спорта, разумеется, нельзя. Поэтому на следующий день Международный олимпийский комитет и Международная федерация фехтования (FIE) приняли совершенно беспрецедентные решения.

МОК прислал Харлан особое письмо, в котором выказал сочувствие и обозначил, что, учитывая «уникальную ситуацию», Харлан получает отдельную, индивидуальную путёвку на Олимпийские игры в Париж летом 2024-го.

Текст письма здесь:

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FIE от МОК не отстала и отменила дисквалификацию украинки по формальному поводу: видите ли, ещё работают антиковидные ограничения, позволяющие соперникам соприкасаться клинками вместо привычного рукопожатия.

Ну и как вам такая справедливость?

Вообще, решения МОК и FIE категорически недостаточные. На самом деле нужно было идти до конца и вручать Харлан золото чемпионата мира – она же наверняка выиграла бы его, если бы не давление вредной русской соперницы.

А МОК, пожалуй, может позвать на Олимпиаду сразу всех желающих из Украины. Ну а что, надо же их как-то поощрить за труды в спорте.

Можно даже отдельную Олимпиаду для украинцев провести. И приравнять золотые медали этого турнира к наградам соревнований всех остальных.

Это всё ирония, конечно. Но если серьёзно… После такого решения МОК кто-то ещё верит в олимпийское движение, в идеалы, принципы и правила? Кто-то ещё рвётся поехать на Олимпиаду? Или это станет последней каплей?

Российских спортсменов, вопреки всем правилам, вытесняют с Олимпиад, заставляя наряжаться в белую форму и ходить под нейтральным флагом. А мы по-прежнему стремимся под крыло пинающего нас изо всех сил Томаса Баха.

Если подобное происходит сейчас, то вполне может произойти и на Играх.

Этих самых Играх по двойным стандартам.

Пора смириться с тем, что нам с такими Олимпиадами не по пути.

Строить вместе со странами, которые не являются для России откровенными врагами, новые Игры, где не будут просто так кого-то поощрять просто потому, что так надо с политической точки зрения, сложно. Но необходимо.

Потому что это олимпийское движение гниёт насквозь.