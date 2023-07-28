МОК наградил украинку за скандальный поединок с россиянкой. Олимпийское движение — гниль!

Наверное, уже все в курсе громкого скандала, который разразился на чемпионате мира по фехтованию – 2023 в Милане. Там в одной из схваток сошлись украинка Ольга Харлан и россиянка Анна Смирнова, выступающая под нейтральным флагом. Более опытная и титулованная Харлан выиграла со счётом 15:7, но отказалась пожимать Смирновой руку, что обязательно по правилам. Более того, украинка наставила на соперницу оружие, что для такого рыцарского вида спорта, как фехтование, выглядело запредельно.
Судьи, пусть и не сразу, но вроде бы решились дисквалифицировать Харлан за нарушение правил, что, разумеется, вызвало бурю негодования на Украине. Там тут же обвинили во всём российскую сторону и лично Смирнову. Якобы россияне давили на судей и вынудили их дисквалифицировать бедную и несчастную Харлан. Судья, выносивший решение, якобы даже плакал.
Короче говоря, в траур погрузился чуть ли не весь мир.
Но допустить такую обиду и торжество справедливости, согласно писаным правилам вида спорта, разумеется, нельзя. Поэтому на следующий день Международный олимпийский комитет и Международная федерация фехтования (FIE) приняли совершенно беспрецедентные решения.
МОК прислал Харлан особое письмо, в котором выказал сочувствие и обозначил, что, учитывая «уникальную ситуацию», Харлан получает отдельную, индивидуальную путёвку на Олимпийские игры в Париж летом 2024-го.
Текст письма здесь:
FIE от МОК не отстала и отменила дисквалификацию украинки по формальному поводу: видите ли, ещё работают антиковидные ограничения, позволяющие соперникам соприкасаться клинками вместо привычного рукопожатия.
Ну и как вам такая справедливость?
Вообще, решения МОК и FIE категорически недостаточные. На самом деле нужно было идти до конца и вручать Харлан золото чемпионата мира – она же наверняка выиграла бы его, если бы не давление вредной русской соперницы.
А МОК, пожалуй, может позвать на Олимпиаду сразу всех желающих из Украины. Ну а что, надо же их как-то поощрить за труды в спорте.
Можно даже отдельную Олимпиаду для украинцев провести. И приравнять золотые медали этого турнира к наградам соревнований всех остальных.
Это всё ирония, конечно. Но если серьёзно… После такого решения МОК кто-то ещё верит в олимпийское движение, в идеалы, принципы и правила? Кто-то ещё рвётся поехать на Олимпиаду? Или это станет последней каплей?
Российских спортсменов, вопреки всем правилам, вытесняют с Олимпиад, заставляя наряжаться в белую форму и ходить под нейтральным флагом. А мы по-прежнему стремимся под крыло пинающего нас изо всех сил Томаса Баха.
Если подобное происходит сейчас, то вполне может произойти и на Играх.
Этих самых Играх по двойным стандартам.
Пора смириться с тем, что нам с такими Олимпиадами не по пути.
Строить вместе со странами, которые не являются для России откровенными врагами, новые Игры, где не будут просто так кого-то поощрять просто потому, что так надо с политической точки зрения, сложно. Но необходимо.
Потому что это олимпийское движение гниёт насквозь.
- 28 июля 2023
-
22:01
-
21:25
-
20:40
-
20:16
-
19:52
-
19:20
-
18:50
-
18:50
-
18:34
-
18:24
-
18:11
-
17:57
-
16:54
-
16:38
-
16:23
-
15:08
-
14:38
-
14:32
-
13:59
-
13:48
-
13:31
-
11:15
-
11:09
-
10:02
-
09:42
-
09:26
-
03:42
-
02:59
-
00:16
-
00:06
- 27 июля 2023
-
23:45
-
23:00
-
22:56
-
22:31
-
22:05