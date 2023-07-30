«Пускай о стране думает». Тарасова — на слова Миронова об упадке олимпийского движения

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддержала позицию главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова касательно слов депутата, лидера «Справедливой России – За правду» Сергея Миронова о несостоятельности олимпийского движения в современной России.

Ранее Миронов назвал нынешнее олимпийское движение «фарсом» и заявил, что стране не нужно в нём участвовать. «Отдельным бестолковым депутатам, которые в последние месяцы неожиданно для себя увлеклись олимпийским движением и его будущим, хорошо бы иногда не подавать советы космического масштаба и космической же глупости в вопросах, в которых они совершенно некомпетентны», — ответил Миронову Поздняков.

«Станислав Поздняков правильно ответил депутату. Я с ним заодно. Депутаты пусть сами у себя разбираются, им есть о чём подумать. Пускай о стране думают. Конечно, Россия является частью олимпийского движения. Мы были в олимпийском движении, есть и будем», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».