Арутюнян: Малинин может прыгнуть пятерной тулуп

Американский тренер Рафаэль Арутюнян поделился мнением о перспективах фигуриста Ильи Малинина в выполнении сложного элемента.

«Я и в пятерной верю, просто надо позаниматься. Другой вопрос, нужен он или нет. Но я вижу, что Малинин может прыгнуть пятерной тулуп. Скорее всего, и не только тулуп. Он реально может это сделать. Сложность пятерного не в исполнении, а в опасности травм. Когда мы с Нэйтаном работали, иногда прыгали четверной тулуп так, что там было видно – можно сделать пятерной. Другое дело, что мы поняли: он особо не нужен – задача была другая.

Тут ещё много зависит от места тренировок Ильи. Я думаю, что если бы они могли переехать поближе ко мне в Калифорнию, то было бы полегче – и я смог бы быть полезнее. У нас на катке есть и условия, и возможности, и заинтересованные лица. У нас владелец катка – настоящий фанат фигурного катания», – приводит слова Арутюняна Sports.ru.