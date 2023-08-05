Источник: Дарья Усачёва покинула группу Тутберидзе и может завершить карьеру

Призер юниорского финала Гран-при, чемпионата мира — 2020 среди юниоров российская фигуристка Дарья Усачёва покинула группу Этери Тутберидзе, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Расставание 17-летней фигуристки с тренерским штабом Тутберидзе произошло ещё несколько дней назад, однако нового наставника Усачёва не ищет. Фигуристка близка к тому, чтобы завершить карьеру, однако окончательное решение ещё не принято.
От комментариев на эту тему Усачёва отказалась.
Осенью 2021 года Усачёва получила тяжёлую травму бедра на раскатке перед этапом серии Гран-при в Японии. Реабилитация была длительной, у Дарьи никак не получалось восстановить прыжки. Весной 2023 года Усачёва даже собиралась перейти в танцы на льду. Однако на шоу в межсезонье фигуристка вышла как одиночница и с восстановленными прыжками.
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