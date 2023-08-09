Строительство Центра фигурного катания Этери Тутберидзе завершится к сентябрю 2023 года

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своём официальном телеграм-канале, что строительство Центра фигурного катания Этери Тутберидзе в Ясенево завершится к сентябрю 2023 года, то есть на пять месяцев ранее запланированного срока сдачи объекта.

«Уникальный дворец — важный объект для всей страны. В нём будут готовиться к новым победам будущие чемпионы и наши прославленные фигуристы, которых мы любим, которых знает вся страна», — отметил мэр Москвы ценность нового ледового объекта.

Собянин рассказал, что площадь ледового дворца составит порядка 21 тыс. кв. м. В центре будут находиться соревновательная арена с трибунами на 500 мест, тренировочная арена, десять хореографических залов, зал акробатики, тренировочный зал с искусственным льдом, два тренажёрных зала и реабилитационный блок со специальным оборудованием для проведения водных процедур.

Также мэр Москвы добавил, что в случае необходимости ледовые арены можно будет трансформировать в площадки для проведения хоккейных матчей.